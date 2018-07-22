У ПАР розстріляли мікроавтобус з таксистами, 11 осіб загинули

Інформації, хто розстріляв автобус, у місцевої влади поки немає

У Південно-Африканській Республіці (ПАР) вчора ввечері, 21 липня, невідомі розстріляли мікроавтобус з таксистами, які поверталися в Йоганнесбург з похорону колеги. Про це повідомляє Reuters з посиланням на представників місцевої влади.

Так, згідно з інформацією місцевої влади, напад стався 21 липня близько восьмої вечора.

"Автомобіль потрапив у засідку. 11 людей загинули, четверо важко поранені і перебувають у лікарні. Наскільки ми розуміємо, всі вони були з асоціації таксистів Гаутенга", - розповів представник місцевої влади.

Разом з тим, інформації, хто розстріляв автобус, у місцевої влади поки немає.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в результаті вибуху бомби в районі Дера-Ісмаїл-Хан на північному заході Пакистану сьогодні, 22 липня, постраждали щонайменше п'ять осіб, в тому числі місцевий політичний діяч.

Раніше, 13 липня у Пакистані в результаті вибуху, влаштованого смертником у місті Мастунг, загинуло 128 осіб.