ЮАР хочет изучать Антарктику с помощью украинского ледокола

"Украина и ЮАР планируют расширять сотрудничество в научной сфере, в частности рассматривается возможность совместных исследований в Антарктике", - говорится в сообщении.

Отмечается, что такая возможность обсуждалась в ходе встречи первого заместителя главы МОН Андрея Витренко и посла ЮАР в Украине Андре Йоганнесом Гроеневальдом.

"Для расширения возможностей по научного потенциала обеих стран Украина готова обмениваться и проводить совместные научные исследования в необходимых для обеих сторон направлениям", - отметил в ходе встречи Витренко.

Среди возможных направлений сотрудничества в научной сфере посол ЮАР выразил заинтересованность в проведении совместных исследований учеными Украины и африканской республике в Антарктике, в частности с использованием возможностей нового украинского научно-исследовательского ледокола.