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ЮАР хочет изучать Антарктику с помощью украинского ледокола

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Киев, Среда 06 октября 2021 21:57
ЮАР хочет изучать Антарктику с помощью украинского ледокола Фото: ледокол "Джеймс Кларк Росс" (mon.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

ЮАР хочет исследовать Антарктику с использованием возможностей украинского ледокола "Джеймс Кларк Росс". Украина в свою очередь выразила готовность к обмену и совместным научным изысканиям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз министерства образования и науки Украины.

"Украина и ЮАР планируют расширять сотрудничество в научной сфере, в частности рассматривается возможность совместных исследований в Антарктике", - говорится в сообщении.

Отмечается, что такая возможность обсуждалась в ходе встречи первого заместителя главы МОН Андрея Витренко и посла ЮАР в Украине Андре Йоганнесом Гроеневальдом.

"Для расширения возможностей по научного потенциала обеих стран Украина готова обмениваться и проводить совместные научные исследования в необходимых для обеих сторон направлениям", - отметил в ходе встречи Витренко.

Среди возможных направлений сотрудничества в научной сфере посол ЮАР выразил заинтересованность в проведении совместных исследований учеными Украины и африканской республике в Антарктике, в частности с использованием возможностей нового украинского научно-исследовательского ледокола.

Напомним, в августе Украина купила британский ледокол "Джеймс Кларк Росс". Судно прибыло в Одессу 5 октября, пройдя через три моря - Северное, Средиземное и Черное.

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