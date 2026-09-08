Яйця знову дорожчають: які ціни на продукти пропонують супермаркети 8 вересня

У великих українських супермаркетах зафіксовано чергове підвищення цін на курячі яйця. Водночас вартість хліба, гречки, молока та соняшникової олії залишилася відносно стабільною.
Скільки коштують продукти у "Сільпо", АТБ, Novus та "Ашані" станом на вівторок, 8 вересня - зібрало РБК-Україна в матеріалі.
У мережах спостерігається подальше зростання вартості яєць.
У "Сільпо" найдешевша позиція курячих яєць піднялася з 54,99 грн до 59,99 грн за десяток. У Novus яйця (Zlata kladka С1) тепер коштують 60,59 грн проти 59,99 грн напередодні. В "Ашані" ціна утримується на рівні 4,40 грн/шт (44,00 грн/десяток), а в АТБ зберігається найвища мінімальна планка - 68,50 грн за десяток.
Хліб наразі демонструє стабільні ціни. Найдешевшу пропозицію гречки за акційною ціною утримує "Сільпо". На молоко в малій фасовці найнижчі прайси в АТБ.
Фото: ціни на продукти в українських супермаркетах серед найдешевших пропозицій станом на 8 вересня (інфографіка РБК-Україна)
Найдешевша пляшка соняшникової рафінованої олії (0,5 л) доступна в "Ашані" за 49,40 грн.
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Соняшникова олія