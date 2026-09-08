Яйця знову дорожчають: які ціни на продукти пропонують супермаркети 8 вересня

Як змінилися цінники за добу

У мережах спостерігається подальше зростання вартості яєць.

У "Сільпо" найдешевша позиція курячих яєць піднялася з 54,99 грн до 59,99 грн за десяток. У Novus яйця (Zlata kladka С1) тепер коштують 60,59 грн проти 59,99 грн напередодні. В "Ашані" ціна утримується на рівні 4,40 грн/шт (44,00 грн/десяток), а в АТБ зберігається найвища мінімальна планка - 68,50 грн за десяток.

Хліб наразі демонструє стабільні ціни. Найдешевшу пропозицію гречки за акційною ціною утримує "Сільпо". На молоко в малій фасовці найнижчі прайси в АТБ.

Фото: ціни на продукти в українських супермаркетах серед найдешевших пропозицій станом на 8 вересня (інфографіка РБК-Україна)

Найдешевша пляшка соняшникової рафінованої олії (0,5 л) доступна в "Ашані" за 49,40 грн.

Детальні ціни в супермаркетах (8 вересня)

Хліб

"Сільпо": хліб "Сумська Паляниця Козацький" (350 г, половинка в нарізці) - 13,69 грн.

"Ашан": хліб "Формула смаку" житній діабетичний формовий (300 г) - 20,70 грн.

АТБ: хліб "Кристинопіль Тостовий ніжний" (300 г) - 24,80 грн.

Novus: хліб "Цар Хліб Паланга" нарізаний (350 г) - 24,99 грн (замість 25,99 грн. Акційна ціна діє при доставці до 16.09.2026)

Гречка

"Сільпо": крупа гречана "Премія" ядриця швидкорозварювана (1 кг) - 54,99 грн (замість 64,99 грн, триває акція)

АТБ: крупа гречана "Розумний вибір" (1 кг) - 65,90 грн.

Novus: крупа гречана Marka Promo (1 кг) - 69,99 грн.

"Ашан": крупа гречана Auchan ядриця швидкорозварювана (1 кг) - 69,90 грн.

Яйця

"Ашан": яйця курячі С1 (поштучно) - 4,40 грн/шт (44,00 грн за десяток).

"Сільпо": яйця курячі "Це-Яйце!" С2 (10 шт) - 59,99 грн.

Novus: яйця курячі Zlata kladka С1 (10 шт) - 60,59 грн

АТБ: яйця курячі "Своя лінія" С1 (10 шт.) - 68,50 грн

Молоко

АТБ: молоко "Щоденний збір" пастеризоване 2,5% (450 г) - 21,30 грн.

"Сільпо": молоко "Козацька ферма" 2,5% (455 г) - 21,69 грн

"Ашан": GB/Молоко 2,6% (900 г) - 38,90 грн

Novus: молоко пастеризоване 2,6% (900 г) 37,79 грн

Соняшникова олія