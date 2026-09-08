Яйца снова дорожают: какие цены на продукты предлагают супермаркеты 8 сентября

В крупных украинских супермаркетах зафиксировано очередное повышение цен на куриные яйца. В то же время, стоимость хлеба, гречки, молока и подсолнечного масла осталась относительно стабильной.
Сколько стоят продукты в "Сильпо", АТБ, Novus и "Ашане" по состоянию на вторник, 8 сентября - собрало РБК-Украина в материале.
В сетях наблюдается дальнейший рост стоимости яиц.
В "Сильпо" самая дешевая позиция куриных яиц поднялась с 54,99 грн. до 59,99 грн за десяток. В Novus яйца (Zlata kladka С1) теперь стоят 60,59 грн против 59,99 грн накануне. В "Ашане" цена удерживается на уровне 4,40 грн/шт (44,00 грн/десяток), а в АТБ сохраняется самая высокая минимальная планка - 68,50 грн за десяток.
Хлеб сегодня показывает стабильные цены. Дешевое предложение гречки по акционной цене содержит "Сильпо". На молоко в малой фасовке самые низкие прайсы в АТБ.
Фото: цены на продукты в украинских супермаркетах среди самых дешевых предложений по состоянию на 8 сентября (инфографика РБК-Украина)
Самая дешевая бутылка подсолнечного рафинированного масла (0,5 л) доступна в "Ашане" за 49,40 грн.
Хлеб
Гречка
Яйца
Молоко
Подсолнечное масло