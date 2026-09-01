Яйця від 42 грн, гречка по 54: скільки коштують продукти в супермаркетах 1 вересня

Про що йдеться в матеріалі:
- Як змінилася вартість базового кошика у перший день вересня
- Де зараз найдешевше купувати яйця, гречку та олію
- Які супермаркети запустили нові акційні знижки, а де ціни залишилися без змін
Як змінилися ціни на продукти в супермаркетах
Найбільші цінові коливання 1 вересня зафіксовані в мережі "Сільпо":
Соняшникова олія: Рафінована олія "Премія" (0,5 л) подешевшала з 55,49 грн до 52,99 грн в межах акції.
Яйця: На зміну яйцям "Пашот" (48,39 грн) в асортименті з'явилися яйця "Ситий двір" С2 за акційною ціною 41,99 грн за десяток, що зробило їх найдешевшими серед порівнюваних мереж.
Гречка: Найдешевша позиція ("Премія", 1 кг) за рахунок акції коштує 54,99 грн (напередодні найдешевша крупа "Хатинка" продавалася по 53,99 грн).
В інших мережах (АТБ, "Ашан", Novus) цінники на ключові товари збереглися на рівні 31 серпня.
Детальні ціни в супермаркетах (1 вересня)
Хліб
- "Сільпо": хліб "Сумська Паляниця Козацький" (350 г, половинка в нарізці) - 12,99 грн.
- "Ашан": хліб "Формула смаку" житній діабетичний формовий (300 г) - 20,70 грн.
- АТБ: хліб "Кристинопіль Тостовий ніжний" (300 г) - 20,90 грн (акція, замість 24,80 грн).
- Novus: хліб Marka Promo "Український" (400 г, половина нарізаний) - 25,79 грн.
Фото: ціни на продукти в українських супермаркетах серед найдешевших пропозицій станом на 1 вересня (інфографіка РБК-Україна)
Гречка
- "Сільпо": крупа гречана "Премія" ядриця швидкорозварювана (1 кг) - 54,99 грн (замість 64,99 грн, триває акція)
- АТБ: крупа гречана "Розумний вибір" (1 кг) - 65,90 грн.
- Novus: крупа гречана Marka Promo (1 кг) - 65,99 грн.
- "Ашан": крупа гречана Auchan ядриця швидкорозварювана (1 кг) - 69,90 грн.
Яйця
- "Ашан": яйця курячі С1 (поштучно) - 4,40 грн/шт (44,00 грн за десяток).
- "Сільпо": яйця курячі "Ситий двір" С2 (10шт) - 41,99 грн (замість
- 47,49 грн в межах акції)
- Novus: яйця курячі Marka Promo С1 (10 шт.) - 47,85 грн.
- АТБ: яйця курячі 10 шт Своя лінія 1 категорія (10 шт.) - 62,40 грн
Молоко
- АТБ: молоко "Щоденний збір" пастеризоване 2,5% (450 г) - 21,30 грн.
- "Сільпо": молоко пастеризоване "Повна Чаша" 2,6% (450 г) - 21,49 грн.
- "Ашан": GB/Молоко 2,6% (900 г) - 38,90 грн
- Novus: молоко Marka Promo ультрапастеризоване 2,5% (900 г) - 48,99 грн
Соняшникова олія
- "Ашан": олія соняшникова Auchan рафінована (0,5 л) - 49,40 грн.
- АТБ: олія соняшникова "Своя лінія" рафінована (0,5 л) - 50,70 грн (акція, замість 53,13 грн).
- "Сільпо": олія соняшникова "Премія" рафінована (0,5 л) - 52,99 грн (замість 56,49 грн в межах акційної ціни)
- Novus: олія соняшникова "Королівський Смак" рафінована (745 г) - 71,49 грн