Яйця від 42 грн, гречка по 54: скільки коштують продукти в супермаркетах 1 вересня

Про що йдеться в матеріалі: Як змінилася вартість базового кошика у перший день вересня

Де зараз найдешевше купувати яйця, гречку та олію

Які супермаркети запустили нові акційні знижки, а де ціни залишилися без змін

Як змінилися ціни на продукти в супермаркетах

Найбільші цінові коливання 1 вересня зафіксовані в мережі "Сільпо":

Соняшникова олія: Рафінована олія "Премія" (0,5 л) подешевшала з 55,49 грн до 52,99 грн в межах акції.

Яйця: На зміну яйцям "Пашот" (48,39 грн) в асортименті з'явилися яйця "Ситий двір" С2 за акційною ціною 41,99 грн за десяток, що зробило їх найдешевшими серед порівнюваних мереж.

Гречка: Найдешевша позиція ("Премія", 1 кг) за рахунок акції коштує 54,99 грн (напередодні найдешевша крупа "Хатинка" продавалася по 53,99 грн).

В інших мережах (АТБ, "Ашан", Novus) цінники на ключові товари збереглися на рівні 31 серпня.

Детальні ціни в супермаркетах (1 вересня)

Хліб

"Сільпо": хліб "Сумська Паляниця Козацький" (350 г, половинка в нарізці) - 12,99 грн.

"Ашан": хліб "Формула смаку" житній діабетичний формовий (300 г) - 20,70 грн.

АТБ: хліб "Кристинопіль Тостовий ніжний" (300 г) - 20,90 грн (акція, замість 24,80 грн).

Novus: хліб Marka Promo "Український" (400 г, половина нарізаний) - 25,79 грн.

Фото: ціни на продукти в українських супермаркетах серед найдешевших пропозицій станом на 1 вересня (інфографіка РБК-Україна)

Гречка

"Сільпо": крупа гречана "Премія" ядриця швидкорозварювана (1 кг) - 54,99 грн (замість 64,99 грн, триває акція)

АТБ: крупа гречана "Розумний вибір" (1 кг) - 65,90 грн.

Novus: крупа гречана Marka Promo (1 кг) - 65,99 грн.

"Ашан": крупа гречана Auchan ядриця швидкорозварювана (1 кг) - 69,90 грн.

Яйця

"Ашан": яйця курячі С1 (поштучно) - 4,40 грн/шт (44,00 грн за десяток).

"Сільпо": яйця курячі "Ситий двір" С2 (10шт) - 41,99 грн (замість

47,49 грн в межах акції)

Novus: яйця курячі Marka Promo С1 (10 шт.) - 47,85 грн.

АТБ: яйця курячі 10 шт Своя лінія 1 категорія (10 шт.) - 62,40 грн

Молоко

АТБ: молоко "Щоденний збір" пастеризоване 2,5% (450 г) - 21,30 грн.

"Сільпо": молоко пастеризоване "Повна Чаша" 2,6% (450 г) - 21,49 грн.

"Ашан": GB/Молоко 2,6% (900 г) - 38,90 грн

Novus: молоко Marka Promo ультрапастеризоване 2,5% (900 г) - 48,99 грн

Соняшникова олія