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На АЗС знову ріст цін: скільки коштує бензин, дизель та газ 1 вересня

09:12 01.09.2026 Вт
2 хв
Бензин подорожчав, але не всюди
aimg Марія Кучерявець
На АЗС знову ріст цін: скільки коштує бензин, дизель та газ 1 вересня Фото: АЗС знову підняли ціни (Getty Images)
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В Україні АЗС оновили роздрібні ціни на пальне. Зокрема, в одній з мереж подорожчав бензин.

Про зміни на АЗС та скільки коштують бензин, дизель та автогаз станом на вівторок, 1 вересня - у матеріалі РБК-Україна.

Що змінилося на АЗС

На станціях WOG звичайний бензин А-95 Євро та брендовий Mustang 95 додали в ціні по 1 гривні: бензин 95 Євро - 83,90 грн/л (було 82,90 грн); бензин 95 (Mustang) - 86,90 грн/л (було 85,90 грн).

У мережах OKKO, SOCAR та "Укрнафта" ціни збереглися стабільними. В останній - вартість пального залишається найдоступнішою серед великих мереж.

Водночас в державній мережі досі немає в продажу бензину маркування А-98 (Energy), який раніше пропонувався за ціною 85,90 грн/л.

На АЗС знову ріст цін: скільки коштує бензин, дизель та газ 1 вересня

Фото: ціни на пальне на популярних АЗС в Україні станом на 1 вересня (інфографіка РБК-Україна)

Деталізація цін на АЗС 1 вересня, вівторок

OKKO

  • Бензин Pulls 100: 93,90 грн
  • Бензин Pulls 95: 86,90 грн
  • Бензин А-95 Євро: 83,90 грн
  • ДП Pulls: 96,90 грн
  • ДП Євро: 93,90 грн
  • Газ: 44,90 грн

WOG

  • Бензин 100: 93,90 грн
  • Бензин 95 (Mustang): 86,90 грн
  • Бензин 95 Євро: 83,90 грн
  • ДП Mustang: 96,90 грн
  • ДП Євро-5: 93,90 грн
  • Газ: 44,50 грн

SOCAR

  • Бензин NANO 100: 93,90 грн
  • Бензин NANO 95: 86,90 грн
  • Бензин А-95: 83,90 грн
  • ДП NANO Extro: 97,90 грн
  • ДП NANO: 94,90 грн
  • Газ: 44,90 грн

"Укрнафта"

  • Бензин 95 (Energy): 81,90 грн
  • Бензин А-95: 78,90 грн
  • Бензин А-92: 76,90 грн
  • ДП (Energy): 91,90 грн
  • ДП: 89,90 грн
  • Газ: 42,90 грн
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