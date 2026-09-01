На АЗС знову ріст цін: скільки коштує бензин, дизель та газ 1 вересня
В Україні АЗС оновили роздрібні ціни на пальне. Зокрема, в одній з мереж подорожчав бензин.
Про зміни на АЗС та скільки коштують бензин, дизель та автогаз станом на вівторок, 1 вересня - у матеріалі РБК-Україна.
Що змінилося на АЗС
На станціях WOG звичайний бензин А-95 Євро та брендовий Mustang 95 додали в ціні по 1 гривні: бензин 95 Євро - 83,90 грн/л (було 82,90 грн); бензин 95 (Mustang) - 86,90 грн/л (було 85,90 грн).
У мережах OKKO, SOCAR та "Укрнафта" ціни збереглися стабільними. В останній - вартість пального залишається найдоступнішою серед великих мереж.
Водночас в державній мережі досі немає в продажу бензину маркування А-98 (Energy), який раніше пропонувався за ціною 85,90 грн/л.
Фото: ціни на пальне на популярних АЗС в Україні станом на 1 вересня (інфографіка РБК-Україна)
Деталізація цін на АЗС 1 вересня, вівторок
OKKO
- Бензин Pulls 100: 93,90 грн
- Бензин Pulls 95: 86,90 грн
- Бензин А-95 Євро: 83,90 грн
- ДП Pulls: 96,90 грн
- ДП Євро: 93,90 грн
- Газ: 44,90 грн
WOG
- Бензин 100: 93,90 грн
- Бензин 95 (Mustang): 86,90 грн
- Бензин 95 Євро: 83,90 грн
- ДП Mustang: 96,90 грн
- ДП Євро-5: 93,90 грн
- Газ: 44,50 грн
SOCAR
- Бензин NANO 100: 93,90 грн
- Бензин NANO 95: 86,90 грн
- Бензин А-95: 83,90 грн
- ДП NANO Extro: 97,90 грн
- ДП NANO: 94,90 грн
- Газ: 44,90 грн
"Укрнафта"
- Бензин 95 (Energy): 81,90 грн
- Бензин А-95: 78,90 грн
- Бензин А-92: 76,90 грн
- ДП (Energy): 91,90 грн
- ДП: 89,90 грн
- Газ: 42,90 грн