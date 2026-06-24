Яйця та молоко впали в ціні: скільки коштують популярні продукти 24 червня

Ціни на продукти у популярних мережах супермаркетів змінилися. Деякі позиції, зокрема молоко та яйця, пішли на здешевлення.

Головне: Хліб : "Ашан" повернув на полиці дешевший білий хліб "Формула Смаку" за 14,50 грн (замість учорашньої позиції за 21,30 грн).

: "Ашан" повернув на полиці дешевший білий хліб "Формула Смаку" за 14,50 грн (замість учорашньої позиції за 21,30 грн). Гречка : "Сільпо" утримує рекордний мінімум завдяки бюджетній лінійці за 15,69 грн/кг.

: "Сільпо" утримує рекордний мінімум завдяки бюджетній лінійці за 15,69 грн/кг. Яйця : "Ашан" підняв ціну поштучного яйця з 2,90 до 3,10 грн (31 грн/десяток), натомість у Novus та "Сільпо" вартість десятка яєць знизилася.

: "Ашан" підняв ціну поштучного яйця з 2,90 до 3,10 грн (31 грн/десяток), натомість у Novus та "Сільпо" вартість десятка яєць знизилася. Молоко : Мережа АТБ знизила ціну на пачку молока 450 г до 20,30 грн.

: Мережа АТБ знизила ціну на пачку молока 450 г до 20,30 грн. Соняшникова олія: Ціни майже не змінилися.

Хліб: повернення дешевших позицій в "Ашані"

У категорії хлібобулочних виробів головна зміна торкнулася мережі "Ашан". Якщо напередодні там фіксували хліб пшеничний (половинка) за 21,30 грн, то станом на 24 червня на полиці повернувся нарізаний білий пшеничний хліб "Формула Смаку" (350 г) за ціною 14,50 грн. В інших мережах вартість хліба залишилася без змін:

"Сільпо": Хліб "Сумська Паляниця Козацький" половинка в нарізці, 0,35 кг - 12,99 грн

АТБ: Хліб тостовий "Кристинопіль", 300 г - 23,90 грн

Novus: Хліб "Marka Promo Український" (половина) нарізаний, 400 г - 25,79 грн

Фото: ціни на продукти в українських супермаркетах серед найнижчих пропозицій станом на 24 червня (інфографіка РБК-Україна)

Гречка: "Сільпо" тримає мінімум

Ситуація на ринку крупи залишається стабільною. Абсолютним лідером за рівнем доступності гречки є мережа "Сільпо", яка завдяки бюджетній лінійці утримує ціну на рівні середини тижня. В інших супермаркетах цінники продовжують перевищувати позначку у 65 гривень за кілограм:

"Сільпо": Крупа гречана "Extra!", 1 кг - 15,69 грн

АТБ: Крупа гречана "Розумний вибір", 1 кг - 65,90 грн

Novus: Крупа гречана "Marka Promo", 1 кг - 65,99 грн

"Ашан": Крупа гречана "Auchan" ядриця швидкорозварювана, 1 кг - 69,90 грн

Курячі яйця: здорожчання в "Ашані" та зниження прайсів у Novus і "Сільпо"

У категорії курячих яєць зафіксовано динаміку цін. Мережа "Ашан", яка раніше утримувала найнижчу вартість на поштучний товар, підняла ціну з 2,90 грн до 3,10 грн за штуку (відповідно, 31 грн за десяток). Натомість у Novus та "Сільпо" (де змінилася представлена позиція) ціни на десятки яєць пішли на зниження.

"Ашан": Яйце куряче С1, 1 шт. - 3,10 грн ( 31,00 грн за десяток)

за десяток) "Сільпо": Яйця курячі "Ясенсвіт" Original вищої категорії, 10 шт. - 48,24 грн (напередодні ТМ "Пашот" коштувала 52,28 грн)

(напередодні ТМ "Пашот" коштувала 52,28 грн) АТБ: Яйце куряче "Своя лінія" 1 категорія, 10 шт. - 50,90 грн (без змін)

(без змін) Novus: Яйця курячі "Marka Promo" С1, 10 шт. - 50,99 грн (напередодні - 52,39 грн)

Молоко: зниження ціни в АТБ

Ціни на молоко в більшості мереж копіюють показники попереднього дня, проте в АТБ зафіксовано зниження вартості пачки об'ємом 450 г на 10 копійок.

АТБ: Молоко "Щоденний збір" пастеризоване 2,5%, 450 г - 20,30 грн (учора - 21,30 грн)

(учора - 21,30 грн) "Сільпо": Молоко пастеризоване "Повна Чаша" питне 2,6%, 450 г - 21,49 грн

"Ашан": Молоко "Auchan" 2,6%, 400 г - 21,90 грн

Novus: Молоко "Marka Promo" ультрапастеризоване 2,5%, 900 г - 34,99 грн

Соняшникова олія: незначне коливання в "Ашані"

Ціни на соняшникову олію в упаковках по 0,5 л демонструють стабільність, за винятком мережі "Ашан", де власна марка здорожчала на 10 копійок. Найдешевша пропозиція у цьому сегменті залишається в "Ашані", а найвища - у Novus за бренд "Олейна".