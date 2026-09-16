Яйця та молоко подорожчали: як змінилися цінники в супермаркетах 16 вересня

В українських торговельних мережах оновилися цінники на соціальні товари. Найбільше коливання цін спостерігалося в категорії курячих яєць та молочної продукції.
Скільки коштують продукти у "Сільпо", АТБ, Novus та "Ашані" станом на середу, 16 вересня - зібрало РБК-Україна в матеріалі.
У мережі "Сільпо" найдешевша позиція в категорії яєць зросла з 39,19 грн до 59,91 грн за десяток через зміну представленого бренду на полиці. У Novus фасований десяток також подорожчав з 68,64 грн до 72,99 грн.
Щодо молока в АТБ зафіксовано невелике здешевлення соціальної позиції на 90 копійок (до 20,40 грн за 450 г). В "Ашані" завершилася акційна ціна на лінійку 900 г, через що мінімальний цінник піднявся до 39,40 грн.
Ціни на гречку залишаються стабільними в усіх мережах. Найдешевшу можна придбати в "Сільпо" за акційною ціною 54,99 грн/кг. Соняшникова олія малої фасовки (0,5 л) утримує цінову планку в межах 49,40-57,99 грн.
Фото: ціни на продукти в українських супермаркетах серед найдешевших пропозицій станом на 16 вересня (інфографіка РБК-Україна)
Хліб
Гречка
Яйця
Молоко
Соняшникова олія