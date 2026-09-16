Яйца и молоко подорожали: как изменились ценники в супермаркетах 16 сентября

Украинские торговые сети обновили ценники на социальные товары. Наибольшее колебание цен наблюдалось в категории куриных яиц и молочной продукции.
Сколько стоят продукты в "Сильпо", АТБ, Novus и "Ашане" по состоянию на среду, 16 сентября - собрало РБК-Украина в материале.
В сети "Сильпо" самая дешевая позиция в категории яиц выросла с 39,19 грн до 59,91 грн за десяток из-за изменения представленного бренда на полке. В Novus фасованный десяток также подорожал с 68,64 грн до 72,99 грн.
По молоку в АТБ зафиксировано небольшое удешевление социальной позиции на 90 копеек (до 20,40 грн за 450 г). В "Ашане" завершилась акционная цена на линейку 900 г, из-за чего минимальный ценник поднялся до 39,40 грн.
Цены на гречку остаются стабильными во всех сетях. Дешевую можно приобрести в "Сільпо" по акционной цене 54,99 грн/кг. Подсолнечное масло малой фасовки (0,5 л) удерживает ценовую планку в пределах 49,40-57,99 грн.
Фото: цены на продукты в украинских супермаркетах среди самых дешевых предложений по состоянию на 16 сентября (инфографика РБК-Украина)
Хлеб
Гречка
Яйца
Молоко
Подсолнечное масло