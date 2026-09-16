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Яйця та молоко подорожчали: як змінилися цінники в супермаркетах 16 вересня

17:05 16.09.2026 Ср
2 хв
aimg Марія Кучерявець
Яйця та молоко подорожчали: як змінилися цінники в супермаркетах 16 вересня Фото: ціни на деякі продукти в супермаркетах зросли (Getty Images)
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В українських торговельних мережах оновилися цінники на соціальні товари. Найбільше коливання цін спостерігалося в категорії курячих яєць та молочної продукції.

Скільки коштують продукти у "Сільпо", АТБ, Novus та "Ашані" станом на середу, 16 вересня - зібрало РБК-Україна в матеріалі.

Що змінилося в цінах на продукти в супермаркетах

У мережі "Сільпо" найдешевша позиція в категорії яєць зросла з 39,19 грн до 59,91 грн за десяток через зміну представленого бренду на полиці. У Novus фасований десяток також подорожчав з 68,64 грн до 72,99 грн.

Щодо молока в АТБ зафіксовано невелике здешевлення соціальної позиції на 90 копійок (до 20,40 грн за 450 г). В "Ашані" завершилася акційна ціна на лінійку 900 г, через що мінімальний цінник піднявся до 39,40 грн.

Ціни на гречку залишаються стабільними в усіх мережах. Найдешевшу можна придбати в "Сільпо" за акційною ціною 54,99 грн/кг. Соняшникова олія малої фасовки (0,5 л) утримує цінову планку в межах 49,40-57,99 грн.

Яйця та молоко подорожчали: як змінилися цінники в супермаркетах 16 вересня

Фото: ціни на продукти в українських супермаркетах серед найдешевших пропозицій станом на 16 вересня (інфографіка РБК-Україна)

Детальні ціни в супермаркетах (16 вересня)

Хліб

  • "Сільпо": хліб "Дніпровський ХК №11 "Хуторський", (550 г) - 11,99 грн
  • "Ашан": хліб "Формула смаку" житній діабетичний формовий (300 г) - 20,70 грн.
  • АТБ: хліб "Кристинопіль Тостовий ніжний" (300 г) - 24,80 грн.
  • Novus: хліб "Цар Хліб Паланга" нарізаний (350 г) - 24,99 грн (замість 25,99 грн. Акційна ціна діє при доставці до 16.09.2026)

Гречка

  • "Сільпо": крупа гречана "Премія" ядриця швидкорозварювана (1 кг) - 54,99 грн (замість 64,99 грн, триває акція)
  • АТБ: крупа гречана "Розумний вибір" (1 кг) - 65,90 грн.
  • Novus: крупа гречана Marka Promo (1 кг) - 71,99 грн.
  • "Ашан": крупа гречана Auchan ядриця швидкорозварювана (1 кг) - 69,90 грн.

Яйця

  • "Ашан": яйця курячі С1 (поштучно) - 5,40 грн/шт (54,00 грн за десяток)
  • "Сільпо": яйця курячі "Повна Чаша" С1 категорія (10 шт) - 59,91 грн
  • Novus: яйця курячі "Ясенсвіт Мікс" (10 шт) - 72,99 грн
  • АТБ: яйця курячі "Своя лінія" С1 (10 шт.) - 73,30 грн

Молоко

  • АТБ: молоко "Щоденний збір" пастеризоване 2,5% (450 г) - 20,40 грн
  • "Сільпо": молоко "Козацька ферма" 2,5% (500 г) - 12,19 грн
  • "Ашан": молоко "Лукавиця" пастеризоване 2,6% (900 г) - 39,40 грн
  • Novus: молоко пастеризоване 2,6% (900 г) - 37,79 грн

Соняшникова олія

  • "Ашан": олія соняшникова Auchan рафінована (0,5 л) - 49,40 грн
  • АТБ: олія соняшникова "Своя лінія" рафінована (0,5 л) - 53,13 грн
  • "Сільпо": олія соняшникова "Королівський смак" рафінована (0,5 л) - 57,99 грн
  • Novus: Олія соняшникова "Королівський смак" рафінована (745 г) - 71,49 грн
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