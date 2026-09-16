Яйца и молоко подорожали: как изменились ценники в супермаркетах 16 сентября

Украинские торговые сети обновили ценники на социальные товары. Наибольшее колебание цен наблюдалось в категории куриных яиц и молочной продукции.

Сколько стоят продукты в "Сильпо", АТБ, Novus и "Ашане" по состоянию на среду, 16 сентября - собрало РБК-Украина в материале.

Что изменилось в ценах на продукты в супермаркетах

В сети "Сильпо" самая дешевая позиция в категории яиц выросла с 39,19 грн до 59,91 грн за десяток из-за изменения представленного бренда на полке. В Novus фасованный десяток также подорожал с 68,64 грн до 72,99 грн.

По молоку в АТБ зафиксировано небольшое удешевление социальной позиции на 90 копеек (до 20,40 грн за 450 г). В "Ашане" завершилась акционная цена на линейку 900 г, из-за чего минимальный ценник поднялся до 39,40 грн.

Цены на гречку остаются стабильными во всех сетях. Дешевую можно приобрести в "Сільпо" по акционной цене 54,99 грн/кг. Подсолнечное масло малой фасовки (0,5 л) удерживает ценовую планку в пределах 49,40-57,99 грн.

Фото: цены на продукты в украинских супермаркетах среди самых дешевых предложений по состоянию на 16 сентября (инфографика РБК-Украина)

Подробные цены в супермаркетах (16 сентября)

Хлеб

"Сильпо": хлеб "Днепровский ХК №11 "Хуторской", (550 г) - 11,99 грн

"Ашан": хлеб "Формула вкуса" ржаной форменный диабетический (300 г) - 20,70 грн.

АТБ: хлеб "Кристинополь Тостовый нежный" (300 г) - 24,80 грн.

Novus: хлеб "Царь Хлеб Паланга" нарезанный (350 г) - 24,99 грн (вместо 25,99 грн. Акционная цена действует при доставке до 16.09.2026)

Гречка

"Сильпо": крупа гречневая "Премия" ядрица быстроразвариваемая (1 кг) - 54,99 грн (вместо 64,99 грн, продолжается акция)

АТБ: крупа гречневая "Разумный выбор" (1 кг) - 65,90 грн.

Novus: крупа гречневая Marka Promo (1 кг) - 71,99 грн.

"Ашан": крупа гречневая Auchan ядрица быстроразвариваемая (1 кг) - 69,90 грн.

Яйца

"Ашан": яйца куриные С1 (поштучно) - 5,40 грн/шт (54,00 грн за десяток)

"Сильпо": яйца куриные "Полная Чаша" С1 категория (10 шт) - 59,91 грн

Novus: яйца куриные "Ясенсвит Микс" (10 шт) - 72,99 грн

АТБ: яйца куриные "Своя линия" С1 (10 шт.) - 73,30 грн

Молоко

АТБ: молоко "Ежедневный сбор" пастеризованное 2,5% (450 г) - 20,40 грн

"Сильпо": молоко "Казацкая ферма" 2,5% (500 г) - 12,19 грн

"Ашан": молоко "Лукавица" пастеризованное 2,6% (900 г) - 39,40 грн

Novus: молоко пастеризованное 2,6% (900 г) - 37,79 грн

Подсолнечное масло