Яйца и молоко подорожали: как изменились ценники в супермаркетах 16 сентября
Украинские торговые сети обновили ценники на социальные товары. Наибольшее колебание цен наблюдалось в категории куриных яиц и молочной продукции.
Сколько стоят продукты в "Сильпо", АТБ, Novus и "Ашане" по состоянию на среду, 16 сентября - собрало РБК-Украина в материале.
Что изменилось в ценах на продукты в супермаркетах
В сети "Сильпо" самая дешевая позиция в категории яиц выросла с 39,19 грн до 59,91 грн за десяток из-за изменения представленного бренда на полке. В Novus фасованный десяток также подорожал с 68,64 грн до 72,99 грн.
По молоку в АТБ зафиксировано небольшое удешевление социальной позиции на 90 копеек (до 20,40 грн за 450 г). В "Ашане" завершилась акционная цена на линейку 900 г, из-за чего минимальный ценник поднялся до 39,40 грн.
Цены на гречку остаются стабильными во всех сетях. Дешевую можно приобрести в "Сільпо" по акционной цене 54,99 грн/кг. Подсолнечное масло малой фасовки (0,5 л) удерживает ценовую планку в пределах 49,40-57,99 грн.
Фото: цены на продукты в украинских супермаркетах среди самых дешевых предложений по состоянию на 16 сентября (инфографика РБК-Украина)
Подробные цены в супермаркетах (16 сентября)
Хлеб
- "Сильпо": хлеб "Днепровский ХК №11 "Хуторской", (550 г) - 11,99 грн
- "Ашан": хлеб "Формула вкуса" ржаной форменный диабетический (300 г) - 20,70 грн.
- АТБ: хлеб "Кристинополь Тостовый нежный" (300 г) - 24,80 грн.
- Novus: хлеб "Царь Хлеб Паланга" нарезанный (350 г) - 24,99 грн (вместо 25,99 грн. Акционная цена действует при доставке до 16.09.2026)
Гречка
- "Сильпо": крупа гречневая "Премия" ядрица быстроразвариваемая (1 кг) - 54,99 грн (вместо 64,99 грн, продолжается акция)
- АТБ: крупа гречневая "Разумный выбор" (1 кг) - 65,90 грн.
- Novus: крупа гречневая Marka Promo (1 кг) - 71,99 грн.
- "Ашан": крупа гречневая Auchan ядрица быстроразвариваемая (1 кг) - 69,90 грн.
Яйца
- "Ашан": яйца куриные С1 (поштучно) - 5,40 грн/шт (54,00 грн за десяток)
- "Сильпо": яйца куриные "Полная Чаша" С1 категория (10 шт) - 59,91 грн
- Novus: яйца куриные "Ясенсвит Микс" (10 шт) - 72,99 грн
- АТБ: яйца куриные "Своя линия" С1 (10 шт.) - 73,30 грн
Молоко
- АТБ: молоко "Ежедневный сбор" пастеризованное 2,5% (450 г) - 20,40 грн
- "Сильпо": молоко "Казацкая ферма" 2,5% (500 г) - 12,19 грн
- "Ашан": молоко "Лукавица" пастеризованное 2,6% (900 г) - 39,40 грн
- Novus: молоко пастеризованное 2,6% (900 г) - 37,79 грн
Подсолнечное масло
- "Ашан": масло подсолнечное Auchan рафинированное (0,5 л) - 49,40 грн
- АТБ: масло подсолнечное "Своя линия" рафинированное (0,5 л) - 53,13 грн
- "Сильпо": масло подсолнечное "Королевский вкус" рафинированное (0,5 л) - 57,99 грн
- Novus: Масло подсолнечное "Королевский вкус" рафинированное (745 г) - 71,49 грн