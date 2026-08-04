Яйця різко подешевшали: супермаркети оновили ціни на продукти 4 серпня

Українські супермаркети оновили цінники на базові продукти. Найпомітніше подешевшали яйця у "Сільпо", тоді як соняшникова олія цієї ж мережі стала дешевшою завдяки акції.
Скільки коштують хліб, гречка, яйця, молоко та олія у мережах "Сільпо", АТБ, Novus та "Ашан", - у матеріалі РБК-Україна.
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Хліб
Категорія хлібобулочних виробів демонструє абсолютну цінову стабільність. Найдешевшою пропозицією у нарізці залишається порційна упаковка в мережі "Сільпо".
Фото: ціни на продукти в українських супермаркетах серед найнижчих пропозицій станом на 4 серпня (інфографіка РБК-Україна)
Гречка
Вартість гречаної крупи коливається від 55 до 70 гривень за кілограм. Найдешевший варіант пропонує "Сільпо" - ціну знижено на 15%.
Яйця (категорія С1)
У цій категорії зафіксовано позитивну для покупців динаміку: у "Сільпо" десяток яєць "Пашот" подешевшав з 43,88 грн до 39,59 грн. В "Ашані" знизилася ціна при поштучному продажу.
Молоко
Ціни на пастеризоване молоко залишаються зафіксованими на рівні попередніх днів.
Соняшникова олія
Мінімальний поріг цін за півлітра утримує "Ашан". У "Сільпо" лінійку олії 0,5 л знову оновили, знизивши середній цінник у цій категорії порівняно з попередньою позицією.