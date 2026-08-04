Яйца резко подешевели: супермаркеты обновили цены на продукты 4 августа

Украинские супермаркеты обновили ценники на базовые продукты. Наиболее заметно подешевели яйца в "Сільпо", тогда как подсолнечное масло этой же сети стало дешевле благодаря акции.
Сколько стоят хлеб, гречка, яйца, молоко и масло в сетях "Сильпо", АТБ, Novus и "Ашан", - в материале РБК-Украина.
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Хлеб
Категория хлебобулочных изделий показывает абсолютную ценовую стабильность. Самым дешевым предложением в нарезке остается порционная упаковка в сети "Сильпо".
Фото: цены на продукты в украинских супермаркетах среди самых низких предложений по состоянию на 4 августа (инфографика РБК-Украина)
Гречка
Стоимость гречневой крупы колеблется от 55 до 70 гривен за килограмм. Самый дешевый вариант предлагает "Сильпо" - цена снижена на 15%.
Яйца (категория С1)
В этой категории зафиксирована положительная для покупателей динамика: у "Сильпо" десяток яиц "Пашот" подешевел с 43,88 грн до 39,59 грн. В "Ашане" снизилась цена при поштучной продаже.
Молоко
Цены на пастеризованное молоко остаются зафиксированными на уровне предыдущих дней.
Подсолнечное масло
Минимальный порог цен за пол-литра удерживает "Ашан". В "Сильпо" линейку масла 0,5 л снова обновили, снизив средний ценник в этой категории по сравнению с предыдущей позицией.