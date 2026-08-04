Яйца резко подешевели: супермаркеты обновили цены на продукты 4 августа

Главное: Хлеб и молоко : Цены остаются полностью стабильными и удерживают позиции предыдущих дней.

: Цены остаются полностью стабильными и удерживают позиции предыдущих дней. Гречка : Самый выгодный ценник предлагает "Сильпо" благодаря акционной скидке в 15%.

: Самый выгодный ценник предлагает "Сильпо" благодаря акционной скидке в 15%. Яйца : В "Сильпо" и "Ашане" зафиксировано снижение цен на яйца категории С1.

: В "Сильпо" и "Ашане" зафиксировано снижение цен на яйца категории С1. Подсолнечное масло: Самая низкая стоимость за поллитровую бутылку удерживает "Ашан"

Подробные цены в супермаркетах (4 августа)

Хлеб

Категория хлебобулочных изделий показывает абсолютную ценовую стабильность. Самым дешевым предложением в нарезке остается порционная упаковка в сети "Сильпо".

"Сильпо": Хлеб Сумская Паляница "Казацкий" (половинка, 350 г) - 12,99 грн

"Ашан": Хлеб Формула вкуса ржаной (формовый, 300 г) - 20,70 грн

АТБ: Хлеб "Кристинополь Тостовый нежный" (300 г) - 24,80 грн

Novus: Хлеб Marka Promo "Украинский" (половинка, 400 г) - 25,79 грн

Фото: цены на продукты в украинских супермаркетах среди самых низких предложений по состоянию на 4 августа (инфографика РБК-Украина)

Гречка

Стоимость гречневой крупы колеблется от 55 до 70 гривен за килограмм. Самый дешевый вариант предлагает "Сильпо" - цена снижена на 15%.

"Сельпо": Крупа гречневая "Премия" ядрица (1 кг) - 54,99 грн (акция, было 64,99 грн)

АТБ: Крупа "Разумный выбор" (1 кг) - 65,90 грн

Novus: Крупа гречневая Marka Promo (1 кг) - 65,99 грн

"Ашан": Крупа гречневая Auchan ядрица (1 кг) - 69,90 грн

Яйца (категория С1)

В этой категории зафиксирована положительная для покупателей динамика: у "Сильпо" десяток яиц "Пашот" подешевел с 43,88 грн до 39,59 грн. В "Ашане" снизилась цена при поштучной продаже.

"Ашан": Яйцо куриное С1 (поштучно 3,00 грн/шт) - 30,00 грн/десяток

"Сильпо": Яйца куриные "Пашот" (10 шт) - 39,59 грн (подешевели)

АТБ: Яйцо куриное "Своя линия" (10 шт) - 43,90 грн (акция, вместо 47,90 грн)

Novus: Яйца куриные Marka Promo С1 (10 шт) - 47,87 грн

Молоко

Цены на пастеризованное молоко остаются зафиксированными на уровне предыдущих дней.

АТБ: Молоко "Ежедневный сбор" 2,5% (450 г) - 21,30 грн

"Сильпо": Молоко "Полная Чаша" 2,6% (450 г) - 21,49 грн

"Ашан": Молоко Auchan 2,6% (400 г) - 22,60 грн

Novus: Молоко пастеризованное 2,6% (900 г) - 37,79 грн

Подсолнечное масло

Минимальный порог цен за пол-литра удерживает "Ашан". В "Сильпо" линейку масла 0,5 л снова обновили, снизив средний ценник в этой категории по сравнению с предыдущей позицией.