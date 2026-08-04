Яйця різко подешевшали: супермаркети оновили ціни на продукти 4 серпня

Українські супермаркети оновили цінники на базові продукти. Найпомітніше подешевшали яйця у "Сільпо", тоді як соняшникова олія цієї ж мережі стала дешевшою завдяки акції.

Скільки коштують хліб, гречка, яйця, молоко та олія у мережах "Сільпо", АТБ, Novus та "Ашан", - у матеріалі РБК-Україна .

Головне: Хліб та молоко : Ціни залишаються повністю стабільними та утримують позиції попередніх днів.

: Ціни залишаються повністю стабільними та утримують позиції попередніх днів. Гречка : Найвигідніший цінник пропонує "Сільпо" завдяки акційній знижці у 15%.

: Найвигідніший цінник пропонує "Сільпо" завдяки акційній знижці у 15%. Яйця : У "Сільпо" та "Ашані" зафіксовано зниження цін на яйця категорії С1.

: У "Сільпо" та "Ашані" зафіксовано зниження цін на яйця категорії С1. Соняшникова олія: Найнижчу вартість за півлітрову пляшку утримує "Ашан"

Деталізовані ціни в супермаркетах (4 серпня)

Хліб

Категорія хлібобулочних виробів демонструє абсолютну цінову стабільність. Найдешевшою пропозицією у нарізці залишається порційна упаковка в мережі "Сільпо".

"Сільпо": Хліб Сумська Паляниця "Козацький" (половинка, 350 г) - 12,99 грн

"Ашан": Хліб Формула смаку житній (формовий, 300 г) - 20,70 грн

АТБ: Хліб "Кристинопіль Тостовий ніжний" (300 г) - 24,80 грн

Novus: Хліб Marka Promo "Український" (половинка, 400 г) - 25,79 грн

Фото: ціни на продукти в українських супермаркетах серед найнижчих пропозицій станом на 4 серпня (інфографіка РБК-Україна)

Гречка

Вартість гречаної крупи коливається від 55 до 70 гривень за кілограм. Найдешевший варіант пропонує "Сільпо" - ціну знижено на 15%.

"Сільпо": Крупа гречана "Премія" ядриця (1 кг) - 54,99 грн (акція, було 64,99 грн)

АТБ: Крупа "Розумний вибір" (1 кг) - 65,90 грн

Novus: Крупа гречана Marka Promo (1 кг) - 65,99 грн

"Ашан": Крупа гречана Auchan ядриця (1 кг) - 69,90 грн

Яйця (категорія С1)

У цій категорії зафіксовано позитивну для покупців динаміку: у "Сільпо" десяток яєць "Пашот" подешевшав з 43,88 грн до 39,59 грн. В "Ашані" знизилася ціна при поштучному продажу.

"Ашан": Яйце куряче С1 (поштучно 3,00 грн/шт) - 30,00 грн / десяток

"Сільпо": Яйця курячі "Пашот" (10 шт) - 39,59 грн (подешевшали)

АТБ: Яйце куряче "Своя лінія" (10 шт) - 43,90 грн (акція, замість 47,90 грн)

Novus: Яйця курячі Marka Promo С1 (10 шт) - 47,87 грн

Молоко

Ціни на пастеризоване молоко залишаються зафіксованими на рівні попередніх днів.

АТБ: Молоко "Щоденний збір" 2,5% (450 г) - 21,30 грн

"Сільпо": Молоко "Повна Чаша" 2,6% (450 г) - 21,49 грн

"Ашан": Молоко Auchan 2,6% (400 г) - 22,60 грн

Novus: Молоко пастеризоване 2,6% (900 г) - 37,79 грн

Соняшникова олія

Мінімальний поріг цін за півлітра утримує "Ашан". У "Сільпо" лінійку олії 0,5 л знову оновили, знизивши середній цінник у цій категорії порівняно з попередньою позицією.