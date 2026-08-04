Яйця різко подешевшали: супермаркети оновили ціни на продукти 4 серпня
Українські супермаркети оновили цінники на базові продукти. Найпомітніше подешевшали яйця у "Сільпо", тоді як соняшникова олія цієї ж мережі стала дешевшою завдяки акції.
Скільки коштують хліб, гречка, яйця, молоко та олія у мережах "Сільпо", АТБ, Novus та "Ашан", - у матеріалі РБК-Україна.
Головне:
- Хліб та молоко: Ціни залишаються повністю стабільними та утримують позиції попередніх днів.
- Гречка: Найвигідніший цінник пропонує "Сільпо" завдяки акційній знижці у 15%.
- Яйця: У "Сільпо" та "Ашані" зафіксовано зниження цін на яйця категорії С1.
- Соняшникова олія: Найнижчу вартість за півлітрову пляшку утримує "Ашан"
Деталізовані ціни в супермаркетах (4 серпня)
Хліб
Категорія хлібобулочних виробів демонструє абсолютну цінову стабільність. Найдешевшою пропозицією у нарізці залишається порційна упаковка в мережі "Сільпо".
- "Сільпо": Хліб Сумська Паляниця "Козацький" (половинка, 350 г) - 12,99 грн
- "Ашан": Хліб Формула смаку житній (формовий, 300 г) - 20,70 грн
- АТБ: Хліб "Кристинопіль Тостовий ніжний" (300 г) - 24,80 грн
- Novus: Хліб Marka Promo "Український" (половинка, 400 г) - 25,79 грн
Фото: ціни на продукти в українських супермаркетах серед найнижчих пропозицій станом на 4 серпня (інфографіка РБК-Україна)
Гречка
Вартість гречаної крупи коливається від 55 до 70 гривень за кілограм. Найдешевший варіант пропонує "Сільпо" - ціну знижено на 15%.
- "Сільпо": Крупа гречана "Премія" ядриця (1 кг) - 54,99 грн (акція, було 64,99 грн)
- АТБ: Крупа "Розумний вибір" (1 кг) - 65,90 грн
- Novus: Крупа гречана Marka Promo (1 кг) - 65,99 грн
- "Ашан": Крупа гречана Auchan ядриця (1 кг) - 69,90 грн
Яйця (категорія С1)
У цій категорії зафіксовано позитивну для покупців динаміку: у "Сільпо" десяток яєць "Пашот" подешевшав з 43,88 грн до 39,59 грн. В "Ашані" знизилася ціна при поштучному продажу.
- "Ашан": Яйце куряче С1 (поштучно 3,00 грн/шт) - 30,00 грн / десяток
- "Сільпо": Яйця курячі "Пашот" (10 шт) - 39,59 грн (подешевшали)
- АТБ: Яйце куряче "Своя лінія" (10 шт) - 43,90 грн (акція, замість 47,90 грн)
- Novus: Яйця курячі Marka Promo С1 (10 шт) - 47,87 грн
Молоко
Ціни на пастеризоване молоко залишаються зафіксованими на рівні попередніх днів.
- АТБ: Молоко "Щоденний збір" 2,5% (450 г) - 21,30 грн
- "Сільпо": Молоко "Повна Чаша" 2,6% (450 г) - 21,49 грн
- "Ашан": Молоко Auchan 2,6% (400 г) - 22,60 грн
- Novus: Молоко пастеризоване 2,6% (900 г) - 37,79 грн
Соняшникова олія
Мінімальний поріг цін за півлітра утримує "Ашан". У "Сільпо" лінійку олії 0,5 л знову оновили, знизивши середній цінник у цій категорії порівняно з попередньою позицією.
- "Ашан": Олія соняшникова Auchan рафінована (0,5 л) - 49,40 грн
- АТБ: Олія "Своя лінія" рафінована (0,5 л) - 50,70 грн (акція, замість 53,13 грн)
- "Сільпо": Олія соняшникова "Премія" рафінована (0,5 л) - 52,99 грн
- Novus: Олія соняшникова "Щедрий Дар" (500 мл) - 64,62 грн