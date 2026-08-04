Яйца резко подешевели: супермаркеты обновили цены на продукты 4 августа
Украинские супермаркеты обновили ценники на базовые продукты. Наиболее заметно подешевели яйца в "Сільпо", тогда как подсолнечное масло этой же сети стало дешевле благодаря акции.
Сколько стоят хлеб, гречка, яйца, молоко и масло в сетях "Сильпо", АТБ, Novus и "Ашан", - в материале РБК-Украина.
Главное:
- Хлеб и молоко: Цены остаются полностью стабильными и удерживают позиции предыдущих дней.
- Гречка: Самый выгодный ценник предлагает "Сильпо" благодаря акционной скидке в 15%.
- Яйца: В "Сильпо" и "Ашане" зафиксировано снижение цен на яйца категории С1.
- Подсолнечное масло: Самая низкая стоимость за поллитровую бутылку удерживает "Ашан"
Подробные цены в супермаркетах (4 августа)
Хлеб
Категория хлебобулочных изделий показывает абсолютную ценовую стабильность. Самым дешевым предложением в нарезке остается порционная упаковка в сети "Сильпо".
- "Сильпо": Хлеб Сумская Паляница "Казацкий" (половинка, 350 г) - 12,99 грн
- "Ашан": Хлеб Формула вкуса ржаной (формовый, 300 г) - 20,70 грн
- АТБ: Хлеб "Кристинополь Тостовый нежный" (300 г) - 24,80 грн
- Novus: Хлеб Marka Promo "Украинский" (половинка, 400 г) - 25,79 грн
Фото: цены на продукты в украинских супермаркетах среди самых низких предложений по состоянию на 4 августа (инфографика РБК-Украина)
Гречка
Стоимость гречневой крупы колеблется от 55 до 70 гривен за килограмм. Самый дешевый вариант предлагает "Сильпо" - цена снижена на 15%.
- "Сельпо": Крупа гречневая "Премия" ядрица (1 кг) - 54,99 грн (акция, было 64,99 грн)
- АТБ: Крупа "Разумный выбор" (1 кг) - 65,90 грн
- Novus: Крупа гречневая Marka Promo (1 кг) - 65,99 грн
- "Ашан": Крупа гречневая Auchan ядрица (1 кг) - 69,90 грн
Яйца (категория С1)
В этой категории зафиксирована положительная для покупателей динамика: у "Сильпо" десяток яиц "Пашот" подешевел с 43,88 грн до 39,59 грн. В "Ашане" снизилась цена при поштучной продаже.
- "Ашан": Яйцо куриное С1 (поштучно 3,00 грн/шт) - 30,00 грн/десяток
- "Сильпо": Яйца куриные "Пашот" (10 шт) - 39,59 грн (подешевели)
- АТБ: Яйцо куриное "Своя линия" (10 шт) - 43,90 грн (акция, вместо 47,90 грн)
- Novus: Яйца куриные Marka Promo С1 (10 шт) - 47,87 грн
Молоко
Цены на пастеризованное молоко остаются зафиксированными на уровне предыдущих дней.
- АТБ: Молоко "Ежедневный сбор" 2,5% (450 г) - 21,30 грн
- "Сильпо": Молоко "Полная Чаша" 2,6% (450 г) - 21,49 грн
- "Ашан": Молоко Auchan 2,6% (400 г) - 22,60 грн
- Novus: Молоко пастеризованное 2,6% (900 г) - 37,79 грн
Подсолнечное масло
Минимальный порог цен за пол-литра удерживает "Ашан". В "Сильпо" линейку масла 0,5 л снова обновили, снизив средний ценник в этой категории по сравнению с предыдущей позицией.
- "Ашан": Масло подсолнечное Auchan рафинированное (0,5 л) - 49,40 грн
- АТБ: Масло "Своя линия" рафинировано (0,5 л) - 50,70 грн (акция, вместо 53,13 грн)
- "Сильпо": Масло подсолнечное "Премия" рафинированное (0,5 л) - 52,99 грн
- Novus: Масло подсолнечное "Щедрый Дар" (500 мл) - 64,62 грн