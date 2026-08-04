ua en ru
Вт, 04 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Курс доллара Экономика Личные финансы Tech Miltech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Экономика

Яйца резко подешевели: супермаркеты обновили цены на продукты 4 августа

16:24 04.08.2026 Вт
3 мин
Где дешевле купить масло, хлеб?
aimg Мария Кучерявец
Яйца резко подешевели: супермаркеты обновили цены на продукты 4 августа Фото: Супермаркеты переписали цены на продукты (инфографика РБК-Украина)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Украинские супермаркеты обновили ценники на базовые продукты. Наиболее заметно подешевели яйца в "Сільпо", тогда как подсолнечное масло этой же сети стало дешевле благодаря акции.

Сколько стоят хлеб, гречка, яйца, молоко и масло в сетях "Сильпо", АТБ, Novus и "Ашан", - в материале РБК-Украина.

Главное:

  • Хлеб и молоко: Цены остаются полностью стабильными и удерживают позиции предыдущих дней.
  • Гречка: Самый выгодный ценник предлагает "Сильпо" благодаря акционной скидке в 15%.
  • Яйца: В "Сильпо" и "Ашане" зафиксировано снижение цен на яйца категории С1.
  • Подсолнечное масло: Самая низкая стоимость за поллитровую бутылку удерживает "Ашан"

Подробные цены в супермаркетах (4 августа)

Хлеб

Категория хлебобулочных изделий показывает абсолютную ценовую стабильность. Самым дешевым предложением в нарезке остается порционная упаковка в сети "Сильпо".

  • "Сильпо": Хлеб Сумская Паляница "Казацкий" (половинка, 350 г) - 12,99 грн
  • "Ашан": Хлеб Формула вкуса ржаной (формовый, 300 г) - 20,70 грн
  • АТБ: Хлеб "Кристинополь Тостовый нежный" (300 г) - 24,80 грн
  • Novus: Хлеб Marka Promo "Украинский" (половинка, 400 г) - 25,79 грн

Яйца резко подешевели: супермаркеты обновили цены на продукты 4 августа

Фото: цены на продукты в украинских супермаркетах среди самых низких предложений по состоянию на 4 августа (инфографика РБК-Украина)

Гречка

Стоимость гречневой крупы колеблется от 55 до 70 гривен за килограмм. Самый дешевый вариант предлагает "Сильпо" - цена снижена на 15%.

  • "Сельпо": Крупа гречневая "Премия" ядрица (1 кг) - 54,99 грн (акция, было 64,99 грн)
  • АТБ: Крупа "Разумный выбор" (1 кг) - 65,90 грн
  • Novus: Крупа гречневая Marka Promo (1 кг) - 65,99 грн
  • "Ашан": Крупа гречневая Auchan ядрица (1 кг) - 69,90 грн

Яйца (категория С1)

В этой категории зафиксирована положительная для покупателей динамика: у "Сильпо" десяток яиц "Пашот" подешевел с 43,88 грн до 39,59 грн. В "Ашане" снизилась цена при поштучной продаже.

  • "Ашан": Яйцо куриное С1 (поштучно 3,00 грн/шт) - 30,00 грн/десяток
  • "Сильпо": Яйца куриные "Пашот" (10 шт) - 39,59 грн (подешевели)
  • АТБ: Яйцо куриное "Своя линия" (10 шт) - 43,90 грн (акция, вместо 47,90 грн)
  • Novus: Яйца куриные Marka Promo С1 (10 шт) - 47,87 грн

Молоко

Цены на пастеризованное молоко остаются зафиксированными на уровне предыдущих дней.

  • АТБ: Молоко "Ежедневный сбор" 2,5% (450 г) - 21,30 грн
  • "Сильпо": Молоко "Полная Чаша" 2,6% (450 г) - 21,49 грн
  • "Ашан": Молоко Auchan 2,6% (400 г) - 22,60 грн
  • Novus: Молоко пастеризованное 2,6% (900 г) - 37,79 грн

Подсолнечное масло

Минимальный порог цен за пол-литра удерживает "Ашан". В "Сильпо" линейку масла 0,5 л снова обновили, снизив средний ценник в этой категории по сравнению с предыдущей позицией.

  • "Ашан": Масло подсолнечное Auchan рафинированное (0,5 л) - 49,40 грн
  • АТБ: Масло "Своя линия" рафинировано (0,5 л) - 50,70 грн (акция, вместо 53,13 грн)
  • "Сильпо": Масло подсолнечное "Премия" рафинированное (0,5 л) - 52,99 грн
  • Novus: Масло подсолнечное "Щедрый Дар" (500 мл) - 64,62 грн
Читайте также: Дизель почти по 99 гривен. Как изменились цены на АЗС 4 августа
Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Цены на продукты Супермаркеты Цены Цены в Украине
Новости
Зеленский анонсировал новые операции СБУ против РФ и "очистку" спецслужбы
Зеленский анонсировал новые операции СБУ против РФ и "очистку" спецслужбы
Аналитика
Эмоции Польши, торги Венгрии и шпагат Фицо. Чего ждать от западных соседей Украины
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Эмоции Польши, торги Венгрии и шпагат Фицо. Чего ждать от западных соседей Украины