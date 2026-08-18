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Яйця подорожчали, а молоко подешевшало: актуальні ціни в супермаркетах 18 серпня

17:49 18.08.2026 Вт
3 хв
Скільки коштує десяток яєць у різних мережах і на скільки зросла ціна?
aimg Марія Кучерявець
Яйця подорожчали, а молоко подешевшало: актуальні ціни в супермаркетах 18 серпня Фото: Ціни на продукти в супермаркетах 18 серпня оновилися (інфографіка РБК-Україна)
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Українські мережі супермаркетів оновили цінники на базові продукти. Порівняно з попереднім днем є зміни у вартості яєць та молока.

Скільки коштують продукти у "Сільпо", АТБ, Novus та "Ашані" станом на вівторок, 18 серпня - зібрало РБК-Україна в матеріалі.

Головне:

  • Хліб: Без різких змін. Найдешевший варіант залишається в "Сільпо" - 12,99 грн за 350 г ("Сумська Паляниця"). В "Ашані" з'явився білий хліб по 14,50 грн (350 г).
  • Гречка: Ціни стабільні. Найвигідніша пропозиція - в "Сільпо" по акції за 54,99 грн/кг.
  • Яйця: В "Ашані" поштучні яйця С1 незначно подорожчали - з 3,00 до 3,10 грн за шт. (31 грн/десяток). У Novus з'явився десяток С2 за 55,99 грн.
  • Молоко: В "Ашані" пачка 900 г трохи подешевшала (з 39,40 до 38,90 грн). У Novus триває акція на 900 г - 34,99 грн замість 53,99 грн.
  • Олія: В "Сільпо" змінили акційну позицію - тепер знижка -13% діє на "Щедрий Дар" (55,99 грн за 0,5 л). Найнижчу ціну досі тримає "Ашан" - 49,40 грн за 0,5 л.

Детальні ціни в супермаркетах (18 серпня)

Хліб

Ціни на хліб у більшості супермаркетів залишаються стабільними, однак в "Ашані" оновився асортимент у базовій категорії:

  • "Сільпо": хліб "Сумська Паляниця Козацький" (350 г, половинка в нарізці) - 12,99 грн (найдешевша пропозиція в категорії).
  • "Ашан": хліб "Формула Смаку" білий пшеничний нарізаний (350 г) - 14,50 грн (напередодні пропонувався житній діабетичний 300 г по 20,70 грн).
  • АТБ: хліб "Кристинопіль Тостовий ніжний" (300 г) - 24,80 грн.
  • Novus: хліб "Цар Хліб Паланга" (350 г) - 24,99 грн (акційна ціна при доставці до 19.08, стандартна - 28,99 грн).

Гречка

Ситуація з вартістю гречки порівняно з 17 серпня залишилася без змін:

  • "Сільпо": крупа "Премія" ядриця (1 кг) - 54,99 грн (акційна знижка -15%, замість 64,99 грн).
  • АТБ: крупа "Розумний вибір" (1 кг) - 65,90 грн.Novus: крупа Marka Promo (1 кг) - 65,99 грн.
  • Novus: крупа Marka Promo (1 кг) - 65,99 грн (з'явилася в наявності)
  • "Ашан": крупа "Щедрі брати" (1 кг) - 91,20 грн.

Яйця подорожчали, а молоко подешевшало: актуальні ціни в супермаркетах 18 серпня

Фото: ціни на продукти в українських супермаркетах серед найдешевших пропозицій станом на 18 серпня (інфографіка РБК-Україна)

Яйця

У сегменті яєць зафіксовано незначну динаміку цін. В "Ашані" вартість десятка зросла на 1 грн, тоді як у Novus з'явилася інша марка:

  • "Ашан": яйце куряче С1 (поштучно) - 3,10 грн/шт (31,00 грн за десяток замість 30,00 грн днем раніше).
  • "Сільпо": яйця "Пашот" С1 (10 шт.) - 45,97 грн.АТБ: яйця "Своя лінія" С1 (10 шт.) - 48,90 грн.
  • АТБ: яйця "Своя лінія" С1 (10 шт.) - 48,90 грн.
  • Novus: яйця "Від Доброї Курки" С2 (10 шт.) - 55,99 грн (день раніше продавалися "Квочка" С1 по 53,99 грн).

Молоко

У мережі "Ашан" дещо знизилася ціна на 900-грамову пачку за рахунок зміни постачальника:

  • АТБ: молоко "Щоденний збір" 2,5% (450 г) - 19,90 грн (акційна ціна замість 21,30 грн).
  • "Сільпо": молоко "Повна Чаша" 2,6% (450 г) - 21,49 грн.
  • Novus: молоко "Житомирський Молочний Завод" 2,5% (900 г) - 34,99 грн (акційна ціна при доставці до 19.08, замість 53,99 грн).
  • "Ашан": молоко бренду Auchan 2,6% (900 г) - 38,90 грн (напередодні "Лукавиця" коштувала 39,40 грн).

Соняшникова олія

На ринку олії відбулися акційні перестановки. "Сільпо" запровадив знижку на альтернативного виробника, а "Ашан" зберігає найнижчий цінник:

  • "Ашан": олія Auchan рафінована (0,5 л) - 49,40 грн (найнижча ціна).
  • АТБ: олія "Своя лінія" рафінована (0,5 л) - 53,13 грн.
  • "Сільпо": олія "Щедрий Дар" рафінована (500 мл) - 55,99 грн (знижка -13%, замість 64,49 грн; 17 серпня пропонувалася "Премія" по 52,99 грн).
  • Novus: олія "Чумак Золота" рафінована (0,46 л) - 67,99 грн.
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