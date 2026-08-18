ua en ru
Вт, 18 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Курс доллара Экономика Личные финансы Tech Miltech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Экономика

Яйца подорожали, а молоко подешевело: актуальные цены в супермаркетах 18 августа

17:49 18.08.2026 Вт
3 мин
Сколько стоит десяток яиц в разных сетях и на сколько выросла цена?
aimg Мария Кучерявец
Яйца подорожали, а молоко подешевело: актуальные цены в супермаркетах 18 августа Фото: Цены на продукты в супермаркетах 18 августа обновились (инфографика РБК-Украина)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Украинские сети супермаркетов обновили ценники на базовые продукты. По сравнению с предыдущим днем есть изменения в стоимости яиц и молока.

Сколько стоят продукты в "Сильпо", АТБ, Novus и "Ашане" по состоянию на вторник, 18 августа - собрало РБК-Украина в материале.

Главное:

  • Хлеб: Без резких изменений. Самый дешевый вариант остается в "Сильпо" - 12,99 грн за 350 г ("Сумская Паляница"). В "Ашане" появился белый хлеб по 14,50 грн (350 г).
  • Гречка: Цены стабильные. Самое выгодное предложение - у "Сильпо" по акции за 54,99 грн/кг.
  • Яйца: В "Ашане" поштучные яйца С1 незначительно подорожали - с 3,00 до 3,10 грн за шт. (31 грн/десяток). В Novus появился десяток С2 за 55,99 грн.
  • Молоко: В "Ашане" пачка 900 г немного подешевела (с 39,40 до 38,90 грн). В Novus продолжается акция на 900 г - 34,99 грн вместо 53,99 грн.
  • Масло: В "Сильпо" сменили акционную позицию - теперь скидка -13% действует на "Щедрый Дар" (55,99 грн за 0,5 л). Самая низкая цена до сих пор держит "Ашан" - 49,40 грн за 0,5 л.

Подробные цены в супермаркетах (18 августа)

Хлеб

Цены на хлеб в большинстве супермаркетов остаются стабильными, однако в "Ашане" обновился ассортимент в базовой категории:

  • "Сильпо": хлеб "Сумская Паляница Казацкий" (350 г, половинка в нарезке) - 12,99 грн (самое дешевое предложение в категории).
  • "Ашан": хлеб "Формула Смаку" белый нарезанный пшеничный (350 г) - 14,50 грн (накануне предлагался ржаной диабетический 300 г по 20,70 грн).
  • АТБ: хлеб "Кристинополь Тостовый нежный" (300 г) - 24,80 грн.
  • Novus: хлеб "Царь Хлеб Паланга" (350 г) - 24,99 грн (акционная цена при доставке до 19.08, стандартная - 28,99 грн).

Гречка

Ситуация со стоимостью гречихи по сравнению с 17 августа осталась без изменений:

  • "Сильпо": крупа "Премия" ядрица (1 кг) - 54,99 грн (акционная скидка -15%, вместо 64,99 грн).
  • АТБ: крупа "Разумный выбор" (1 кг) - 65,90 грн. Novus: крупа Marka Promo (1 кг) - 65,99 грн.
  • Novus: крупа Marka Promo (1 кг) - 65,99 грн (появилась в наличии)
  • "Ашан": крупа "Щедрые братья" (1 кг) - 91,20 грн.

Яйца подорожали, а молоко подешевело: актуальные цены в супермаркетах 18 августа

Фото: цены на продукты в украинских супермаркетах среди самых дешевых предложений по состоянию на 18 августа (инфографика РБК-Украина)

Яйца

В сегменте яиц зафиксирована незначительная динамика цен. В "Ашане" стоимость десятка выросла на 1 грн, тогда как у Novus появилась другая марка:

  • "Ашан": яйцо куриное С1 (поштучно) - 3,10 грн/шт (31,00 грн за десяток вместо 30,00 грн днем ранее).
  • "Сильпо": яйца "Пашот" С1 (10 шт.) - 45,97 грн. АТБ: яйца "Своя линия" С1 (10 шт.) - 48,90 грн.
  • АТБ: яйца "Своя линия" С1 (10 шт.) - 48,90 грн.
  • Novus: яйца "Від Доброї Курки" С2 (10 шт.) - 55,99 грн (днем ранее продавались "Квочка" С1 по 53,99 грн).

Молоко

В сети "Ашан" несколько снизилась цена на 900-граммовую пачку за счет смены поставщика:

  • АТБ: молоко "Ежедневный сбор" 2,5% (450 г) - 19,90 грн (акционная цена вместо 21,30 грн).
  • "Сильпо": молоко "Полная Чаша" 2,6% (450 г) - 21,49 грн.
  • Novus: молоко "Житомирский Молочный Завод" 2,5% (900 г) - 34,99 грн (акционная цена при доставке до 19.08, вместо 53,99 грн).
  • "Ашан": молоко бренда Auchan 2,6% (900 г) - 38,90 грн (накануне "Лукавица" стоила 39,40 грн).

Подсолнечное масло

На рынке растительного масла произошли акционные перестановки. "Сильпо" ввел скидку на альтернативного производителя, а "Ашан" сохраняет самый низкий ценник:

  • "Ашан": масло Auchan рафинированное (0,5 л) - 49,40 грн (самая низкая цена).
  • АТБ: масло "Своя линия" рафинированное (0,5 л) - 53,13 грн.
  • "Сильпо": масло "Щедрый Дар" рафинированное (500 мл) - 55,99 грн (скидка -13%, вместо 64,49 грн; 17 августа предлагалась "Премия" по 52,99 грн).
  • Novus: масло "Чумак Золотое" рафинированное (0,46 л) - 67,99 грн.
Читайте также: Разница на баке - 225 грн. Какие цены на бензин и дизель установили АЗС 18 августа
Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Цены Цены в Украине Цены на продукты Супермаркеты
Новости
Под атакой офисы и склады. Как выглядит Броварской район после массированного удара
Под атакой офисы и склады. Как выглядит Броварской район после массированного удара
Аналитика
Готова ли РФ к миру и что Кремль готовит на фронте: интервью с Вадимом Скибицким, ГУР
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Готова ли РФ к миру и что Кремль готовит на фронте: интервью с Вадимом Скибицким, ГУР