Яйца подорожали, а молоко подешевело: актуальные цены в супермаркетах 18 августа

Украинские сети супермаркетов обновили ценники на базовые продукты. По сравнению с предыдущим днем есть изменения в стоимости яиц и молока.

Сколько стоят продукты в "Сильпо", АТБ, Novus и "Ашане" по состоянию на вторник, 18 августа - собрало РБК-Украина в материале.

Главное: Хлеб: Без резких изменений. Самый дешевый вариант остается в "Сильпо" - 12,99 грн за 350 г ("Сумская Паляница"). В "Ашане" появился белый хлеб по 14,50 грн (350 г).

Без резких изменений. Самый дешевый вариант остается в "Сильпо" - 12,99 грн за 350 г ("Сумская Паляница"). В "Ашане" появился белый хлеб по 14,50 грн (350 г). Гречка : Цены стабильные. Самое выгодное предложение - у "Сильпо" по акции за 54,99 грн/кг.

: Цены стабильные. Самое выгодное предложение - у "Сильпо" по акции за 54,99 грн/кг. Яйца : В "Ашане" поштучные яйца С1 незначительно подорожали - с 3,00 до 3,10 грн за шт. (31 грн/десяток). В Novus появился десяток С2 за 55,99 грн.

: В "Ашане" поштучные яйца С1 незначительно подорожали - с 3,00 до 3,10 грн за шт. (31 грн/десяток). В Novus появился десяток С2 за 55,99 грн. Молоко : В "Ашане" пачка 900 г немного подешевела (с 39,40 до 38,90 грн). В Novus продолжается акция на 900 г - 34,99 грн вместо 53,99 грн.

: В "Ашане" пачка 900 г немного подешевела (с 39,40 до 38,90 грн). В Novus продолжается акция на 900 г - 34,99 грн вместо 53,99 грн. Масло: В "Сильпо" сменили акционную позицию - теперь скидка -13% действует на "Щедрый Дар" (55,99 грн за 0,5 л). Самая низкая цена до сих пор держит "Ашан" - 49,40 грн за 0,5 л.

Подробные цены в супермаркетах (18 августа)

Хлеб

Цены на хлеб в большинстве супермаркетов остаются стабильными, однако в "Ашане" обновился ассортимент в базовой категории:

"Сильпо": хлеб "Сумская Паляница Казацкий" (350 г, половинка в нарезке) - 12,99 грн (самое дешевое предложение в категории).

"Ашан": хлеб "Формула Смаку" белый нарезанный пшеничный (350 г) - 14,50 грн (накануне предлагался ржаной диабетический 300 г по 20,70 грн).

АТБ: хлеб "Кристинополь Тостовый нежный" (300 г) - 24,80 грн.

Novus: хлеб "Царь Хлеб Паланга" (350 г) - 24,99 грн (акционная цена при доставке до 19.08, стандартная - 28,99 грн).

Гречка

Ситуация со стоимостью гречихи по сравнению с 17 августа осталась без изменений:

"Сильпо": крупа "Премия" ядрица (1 кг) - 54,99 грн (акционная скидка -15%, вместо 64,99 грн).

АТБ: крупа "Разумный выбор" (1 кг) - 65,90 грн. Novus: крупа Marka Promo (1 кг) - 65,99 грн.

Novus: крупа Marka Promo (1 кг) - 65,99 грн (появилась в наличии)

"Ашан": крупа "Щедрые братья" (1 кг) - 91,20 грн.

Фото: цены на продукты в украинских супермаркетах среди самых дешевых предложений по состоянию на 18 августа (инфографика РБК-Украина)

Яйца

В сегменте яиц зафиксирована незначительная динамика цен. В "Ашане" стоимость десятка выросла на 1 грн, тогда как у Novus появилась другая марка:

"Ашан": яйцо куриное С1 (поштучно) - 3,10 грн/шт (31,00 грн за десяток вместо 30,00 грн днем ранее).

"Сильпо": яйца "Пашот" С1 (10 шт.) - 45,97 грн. АТБ: яйца "Своя линия" С1 (10 шт.) - 48,90 грн.

АТБ: яйца "Своя линия" С1 (10 шт.) - 48,90 грн.

Novus: яйца "Від Доброї Курки" С2 (10 шт.) - 55,99 грн (днем ранее продавались "Квочка" С1 по 53,99 грн).

Молоко

В сети "Ашан" несколько снизилась цена на 900-граммовую пачку за счет смены поставщика:

АТБ: молоко "Ежедневный сбор" 2,5% (450 г) - 19,90 грн (акционная цена вместо 21,30 грн).

"Сильпо": молоко "Полная Чаша" 2,6% (450 г) - 21,49 грн.

Novus: молоко "Житомирский Молочный Завод" 2,5% (900 г) - 34,99 грн (акционная цена при доставке до 19.08, вместо 53,99 грн).

"Ашан": молоко бренда Auchan 2,6% (900 г) - 38,90 грн (накануне "Лукавица" стоила 39,40 грн).

Подсолнечное масло

На рынке растительного масла произошли акционные перестановки. "Сильпо" ввел скидку на альтернативного производителя, а "Ашан" сохраняет самый низкий ценник: