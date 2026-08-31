Яйця подорожчали: які ціни на продукти пропонують супермаркети 31 серпня

Популярні торгівельні мережі України оновили цінники на соціально значущі продукти. За вихідні в супермаркетах найбільше змінилася вартість курячих яєць.
Скільки коштують продукти у "Сільпо", АТБ, Novus та "Ашані" станом на понеділок, 31 серпня - зібрало РБК-Україна.
Найбільше коливання цін зафіксовано в категорії курячих яєць. В "Ашані" найдешевша позиція категорії С1 зросла з 3,80 грн/шт (38 грн за десяток) до 4,40 грн/шт (44 грн за десяток).
В АТБ десяток яєць 1 категорії від власної марки "Своя лінія" подорожчав з 48,90 грн до 62,40 грн. У "Сільпо" мінімальна ціна за десяток (С1 "Пашот") становить 48,39 грн проти акційних 41,99 грн за С2 напередодні вихідних.
У сегменті хлібобулочних виробів та гречаної крупи суттєвих змін не відбулося. Найдешевші позиції пропонує "Сільпо".
Фото: ціни на продукти в українських супермаркетах серед найдешевших пропозицій станом на 31 серпня (інфографіка РБК-Україна)
Ціни на пастеризоване молоко малого об'єму в основних мережах збереглися на попередньому рівні. Наприклад, в АТБ молоко "Щоденний збір" 2,5% (450 г) коштує 21,30 грн.
Мінімальні цінники на рафіновану соняшникову олію об'ємом 0,5 л не змінилися. В "Ашані" пляшка 0,5 л коштує 49,40 грн.
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