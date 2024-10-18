ua en ru
Пт, 18 жовтня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У м'ясі для військових знайшли голки: чи буде розслідування

П'ятниця 18 жовтня 2024 20:34
UA EN RU
У м'ясі для військових знайшли голки: чи буде розслідування Фото: військовий (Getty Images)
Автор: Ніна Єланська

У замороженій курятині, яку постачали для Збройних Сил України, військові виявили голки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на члена Громадської антикорупційної ради при Міністерстві оборони Геннадія Кривошея.

"Наразі вся продукція готується до повернення. Служби Міністерства оборони відпрацьовують проблему", - зазначив він.

Кривошея звернувся до Державного оператора тилу, щоб були вжиті відповідні заходи реагування на дії постачальника, а також, щоб контракт із ним був переглянутий.

Фото: куряче м'ясо, у якому знайшли голки (facebook.com Геннадій Кривошея)

У коментарях до допису Кривошея у Facebook Державний оператор тилу зазначив, що дана ситуація стала можливою через те, що наразі в описах до товарів, за якими ДОТ здійснює закупівлю, відсутня норма щодо допустимого рівня води в м’ясі.

"Раніше ми вже ініціювали ці зміни та направили наші напрацювання до ГУР СМЗ. Щодо цього випадку. Буде проведено розслідування. Всю партію відізвали", - заявили в ДОТ.

Окрім цього, із відповіді оператора стало відомо, що контрактом передбачені штрафні санкції постачальнику у розмірі 20% на всю партію м'яса, яка була повернута.

Кривошея уточнив, чи можливо розірвати з постачальником договір або заборонити йому постачати продукцію до ЗСУ.

У відповідь ДОТ навів приклад ситуації, яка сталася нещодавно, коли було допущено постачання неякісних консерв військовим постачальником.

"До постачальника "Трейд Граніт Інвест" було застосовано оперативно-господарські санкції у звʼязку із вчиненням недоброчесних дій, а саме - використання анульованого протоколу якості. У випадку поставки неякісної продукції постачальник зобовʼязаний замінити партію протягом 48 годин та на нього накладається штраф у розмірі 20% від вартості відізваноі партіі", - відповіли у ДОТ.

Нагадаємо, що постачальник "Трейд Граніт Інвест" постачав неякісні консерви до ЗСУ. Про це повідомив ДОТ після проведення розслідування.

Нагадаємо, ще у 2023 році у Києві правоохоронці запідозрили керівника одного з підприємств у тому, що воно займалося постачанням консерв для ЗСУ, однак вони виявилися неякісними.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили України
NEWS
Зеленський зробив заяву щодо зниження мобілізаційного віку
Зеленський зробив заяву щодо зниження мобілізаційного віку
DAILY
Відмова від транзиту: Україна запропонувала нову схему постачання газу до Європи
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Відмова від транзиту: Україна запропонувала нову схему постачання газу до Європи