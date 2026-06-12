Яйця дорожчають, хліб і гречка дешевшають: порівняння цін у супермакетах 12 червня

В українських супермаркетах оновилися цінники на базові продукти. Хліб та гречка у деяких магазинах стали доступнішими, натомість яйця у певних мережах дещо додали в ціні.
РБК-Україна розповідає, де наразі найвигідніші пропозиції на хліб, гречку, яйця, молоко та олію станом на 12 червня.
Головне:
У деяких мережах з'явилися дешевші пропозиції фасованого хліба, хоча грамування та виробники відрізняються.
Фото: актуальні ціни (серед найнижчих) на популярні продукти в супермаркетах станом на 12 червня (інфографіка РБК-Україна)
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У сегменті гречаної крупи за кілограм більшість мереж утримують цінники, проте в одній зафіксовано зниження:
Аналіз цін на курячі яйця першої категорії (С1) за десяток продемонстрував незначне подорожчання у двох мережах. Коливання цін у межах гривні-двох:
Для моніторингу відбиралися найдешевші пропозиції, проте об'єми пакувань відрізняються:
У категорії рафінованої соняшникової олії об'ємом 0,5 л (500 мл) ситуація на полицях супермаркетів за добу взагалі не змінилася: