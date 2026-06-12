Яйца дорожают, хлеб и гречка дешевеют: сравнение цен в супермаркетах 12 июня

В украинских супермаркетах обновились ценники на базовые продукты. Хлеб и гречка в некоторых магазинах стали доступнее, зато яйца в определенных сетях несколько прибавили в цене.
РБК-Украина рассказывает, где сейчас самые выгодные предложения на хлеб, гречку, яйца, молоко и масло по состоянию на 12 июня.
Главное:
В некоторых сетях появились более дешевые предложения фасованного хлеба, хотя граммовка и производители отличаются.
Фото: актуальные цены (среди низких) на популярные продукты в супермаркетах по состоянию на 12 июня (инфографика РБК-Украина)
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В сегменте гречневой крупы за килограмм большинство сетей удерживают ценники, однако в одной зафиксировано снижение:
Анализ цен на куриные яйца первой категории (С1) за десяток продемонстрировал незначительное подорожание в двух сетях. Колебания цен в пределах гривны-двух:
Для мониторинга отбирались самые дешевые предложения, однако объемы упаковок отличаются:
В категории рафинированного подсолнечного масла объемом 0,5 л (500 мл) ситуация на полках супермаркетов за сутки вообще не изменилась: