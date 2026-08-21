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Яйця дорожчають, а гречка знову в "дефіциті": що відбувається в супермаркетах 21 серпня

15:48 21.08.2026 Пт
3 хв
Гречана крупа в одній з мереж залишилася лише в єдиному варіанті по 114 гривень за пачку
aimg Марія Кучерявець
Яйця дорожчають, а гречка знову в "дефіциті": що відбувається в супермаркетах 21 серпня Фото: Ціни на продукти в супермаркетах 21 серпня оновилися (інфографіка РБК-Україна)
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В українських мережах супермаркетів змінилися ціни на соціально значущі товари. Оновилися акційні пропозиції на хліб, гречку, яйця, молоко та соняшникову олію.

Скільки коштують продукти у "Сільпо", АТБ, Novus та "Ашані" станом на п'ятницю, 21 серпня - зібрало РБК-Україна в матеріалі.

Головне:

  • Хліб: Найнижча ціна залишається у "Сільпо" - 12,99 грн за половинку. В АТБ триває знижка на тостовий хліб (20,90 грн замість 24,80 грн), а в "Ашані" житній діабетичний коштує 20,70 грн.
  • Гречка: Найдешевша позиція - у "Сільпо" завдяки акції -15% (54,99 грн/кг). В АТБ та "Ашані" цінники за кілограм становлять 65,90 грн та 69,90 грн відповідно. У Novus у наявності майже відсутня.
  • Яйця: Найдешевша пропозиція десятка - в "Ашані" (34,00 грн при купівлі поштучно по 3,40 грн/шт). У "Сільпо" діє знижка -12% на категорію С2 (41,99 грн).
  • Молоко: Найбюджетніші варіанти малого об'єму (450 г) пропонують АТБ (21,30 грн) та "Сільпо" (21,49 грн). На великий об'єм (900 г) найвигідніша акційна ціна в "Ашані" - 33,90 грн.
  • Олія: Найдешевша рафінована олія (0,5 л) - в "Ашані" (49,40 грн) та АТБ (50,70 грн за акцією). У "Сільпо" діє знижка -13% на "Щедрий Дар" (55,99 грн).

Детальні ціни в супермаркетах (21 серпня)

Хліб

  • "Сільпо": хліб "Сумська Паляниця Козацький" (350 г, половинка в нарізці) - 12,99 грн.
  • "Ашан": хліб "Формула смаку" житній діабетичний формовий (300 г) - 20,70 грн.
  • АТБ: хліб "Кристинопіль Тостовий ніжний" (300 г) - 20,90 грн (акція, замість 24,80 грн).
  • Novus: хліб Marka Promo "Український" (400 г, половина нарізаний) - 25,79 грн.

Гречка

  • "Сільпо": крупа гречана «Премія» ядриця швидкорозварювана (1 кг) - 54,99 грн (акція -15%, замість 64,99 грн).
  • АТБ: крупа гречана "Розумний вибір" (1 кг) - 65,90 грн.
  • "Ашан": крупа гречана Auchan ядриця швидкорозварювана (1 кг) - 69,90 грн.
  • Novus: крупа гречана "Екород" зелена органічна (400 г) - 114,00 грн (інші позиції відсутні).

Яйця дорожчають, а гречка знову в &quot;дефіциті&quot;: що відбувається в супермаркетах 21 серпня

Фото: ціни на продукти в українських супермаркетах серед найдешевших пропозицій станом на 21 серпня (інфографіка РБК-Україна)

Яйця

  • "Ашан": яйце куряче С1 (поштучно) - 3,40 грн/шт (34,00 грн за десяток).
  • "Сільпо": яйця курячі "Ситий двір" С2 (10 шт.) - 41,99 грн (акція -12%, замість 47,49 грн).
  • Novus: яйця курячі Marka Promo С1 (10 шт.) - 47,85 грн.
  • АТБ: яйце куряче "Своя лінія" 1 категорія (10 шт.) - 48,90 грн.

Молоко

  • АТБ: молоко "Щоденний збір" пастеризоване 2,5% (450 г) - 21,30 грн.
  • "Сільпо": молоко пастеризоване "Повна Чаша" 2,6% (450 г) - 21,49 грн.
  • "Ашан": молоко Framo ультрапастеризоване 2,6% (900 г) - 33,90 грн (акційна ціна замість 43,40 грн, діє при доставці до 01.09).
  • Novus: молоко пастеризоване 2,6% (900 г) - 37,79 грн.

Соняшникова олія

  • "Ашан": олія соняшникова Auchan рафінована (0,5 л) - 49,40 грн.
  • АТБ: олія соняшникова "Своя лінія" рафінована (0,5 л) - 50,70 грн (акція, замість 53,13 грн).
  • "Сільпо": олія соняшникова "Щедрий Дар" холодної рафінації (500 мл) - 55,99 грн (акція -13%, замість 64,49 грн).
  • Novus: олія соняшникова "Чумак Золота" рафінована (0,46 л) - 67,99 грн.
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