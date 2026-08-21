ua en ru
Пт, 21 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Обстріл Києва Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Келлог прибув з візитом в Україну

15:13 21.08.2026 Пт
2 хв
Чи стане Келлог і цього разу "ППО" для України?
aimg Тетяна Степанова
Келлог прибув з візитом в Україну Фото: колишній спецпредставник президента США Кіт Келлог (Віталій Носач, РБК-Україна)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

Колишній спецпредставник президента США Кіт Келлог у п'ятницю, 21 серпня, прибув з візитом в Україну напередодні Дня Незалежності. Він вже відвідав Одеський морський торговельний порт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Міністерства з відновлення, інфраструктури та транспорту України.

Перший заступник міністра Сергій Деркач разом із делегацією США на чолі з Келлогом відвідали Одеський морський порт.

Делегація оглянула наслідки російських атак на портову інфраструктуру. Під час зустрічі обговорили безпеку судноплавства, роботу Українського морського коридору та стійкість експортної логістики.

"Для нас важливо, що американські партнери можуть безпосередньо побачити, в яких умовах працюють українські порти. Попри системні російські атаки, ми продовжуємо забезпечувати роботу морського коридору. Наше завдання - разом із партнерами посилювати захист портів, підтримувати безпечне судноплавство та стійкість української логістики", - зазначив Деркач.

Фото: Келлог відвідав Одеський морський торговельний порт (t.me/MinInfraUA)

Окремий блок зустрічі - інвестиції та участь американського бізнесу у відновленні України.

Йшлося про конкретні проєкти публічно-приватного партнерства у портах, дорожній та залізничній інфраструктурі, а також можливості Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови для залучення інвестицій у транспорт і логістику.

Нагадаємо, зазничай, коли колишній спецпредставник президента США Кіт Келлог перебуває в Україні, російські війська не завдають масованих ударів.

Раніше президент України Володимир Зеленський жартома сказав, що готовий надати Келлогу громадянство та квартиру.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Сполучені Штати Америки Одеса Кіт Келлог Війна в Україні
Новини
Келлог прибув з візитом в Україну
Келлог прибув з візитом в Україну
Аналітика
Угорці зрозуміли, що краще не мати справу з Росією: інтерв'ю з послом в Угорщині Шандором
Роман Коткореспондент РБК-Україна Угорці зрозуміли, що краще не мати справу з Росією: інтерв'ю з послом в Угорщині Шандором