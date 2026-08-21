Яйца дорожают, а гречка снова в "дефиците": что происходит в супермаркетах 21 августа

15:48 21.08.2026 Пт 3 мин

Гречневая крупа в одной из сетей осталась только в единственном варианте по 114 гривен за пачку

Мария Кучерявец Фото: Цены на продукты в супермаркетах 21 августа обновились (инфографика РБК-Украина) Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google В украинских сетях супермаркетов изменились цены на социально значимые товары. Обновились акционные предложения на хлеб, гречку, яйца, молоко и подсолнечное масло. Сколько стоят продукты в "Сильпо", АТБ, Novus и "Ашане" по состоянию на пятницу, 21 августа – собрало РБК-Украина в материале. Главное: Хлеб : Самая низкая цена остается у "Сильпо" - 12,99 грн за половинку. В АТБ идет скидка на тостовый хлеб (20,90 грн вместо 24,80 грн), а в "Ашане" ржаной диабетический стоит 20,70 грн.

: Самая низкая цена остается у "Сильпо" - 12,99 грн за половинку. В АТБ идет скидка на тостовый хлеб (20,90 грн вместо 24,80 грн), а в "Ашане" ржаной диабетический стоит 20,70 грн. Гречка : Самая дешевая позиция - у "Сільпо" благодаря акции -15% (54,99 грн/кг). В АТБ и "Ашане" ценники за килограмм составляют 65,90 и 69,90 грн соответственно. У Novus налицо почти отсутствует.

: Самая дешевая позиция - у "Сільпо" благодаря акции -15% (54,99 грн/кг). В АТБ и "Ашане" ценники за килограмм составляют 65,90 и 69,90 грн соответственно. У Novus налицо почти отсутствует. Яйца : Самое дешевое предложение десятка - в "Ашане" (34,00 грн при покупке поштучно по 3,40 грн/шт). В "Сильпо" действует скидка -12% на категорию С2 (41,99 грн).

: Самое дешевое предложение десятка - в "Ашане" (34,00 грн при покупке поштучно по 3,40 грн/шт). В "Сильпо" действует скидка -12% на категорию С2 (41,99 грн). Молоко : Самые бюджетные варианты малого объема (450 г) предлагают АТБ (21,30 грн) и "Сильпо" (21,49 грн). На большой объем (900 г) самая выгодная акционная цена в "Ашане" - 33,90 грн.

: Самые бюджетные варианты малого объема (450 г) предлагают АТБ (21,30 грн) и "Сильпо" (21,49 грн). На большой объем (900 г) самая выгодная акционная цена в "Ашане" - 33,90 грн. Масло: Самое дешевое рафинированное масло (0,5 л) - в "Ашане" (49,40 грн) и АТБ (50,70 грн по акции). В "Сильпо" действует скидка -13% на "Щедрый Дар" (55,99 грн). Подробные цены в супермаркетах (21 августа) Хлеб "Сильпо": хлеб "Сумская Паляница Казацкий" (350 г, половинка в нарезке) - 12,99 грн.

"Ашан": хлеб "Формула вкуса" ржаной форменный диабетический (300 г) - 20,70 грн.

АТБ: хлеб "Кристинополь Тостовый нежный" (300 г) - 20,90 грн (акция, вместо 24,80 грн).

Novus: хлеб Marka Promo "Украинский" (400 г, половина нарезанный) - 25,79 грн. Гречка "Сильпо": крупа гречневая "Премия" ядрица быстроразвариваемая (1 кг) - 54,99 грн (акция -15%, вместо 64,99 грн).

АТБ: крупа гречневая "Разумный выбор" (1 кг) - 65,90 грн.

"Ашан": крупа гречневая Auchan ядрица быстроразвариваемая (1 кг) - 69,90 грн.

Novus: крупа гречневая "Экород" зеленая органическая (400 г) - 114,00 грн (другие позиции отсутствуют). Фото: цены на продукты в украинских супермаркетах среди самых дешевых предложений по состоянию на 21 августа (инфографика РБК-Украина) Яйца "Ашан": яйцо куриное С1 (поштучно) - 3,40 грн/шт (34,00 грн за десяток).

"Сильпо": яйца куриные "Сытый двор" С2 (10 шт.) - 41,99 грн (акция -12%, вместо 47,49 грн).

Novus: яйца куриные Marka Promo С1 (10 шт.) - 47,85 грн.

АТБ: яйцо куриное "Своя линия" 1 категория (10 шт.) - 48,90 грн. Молоко АТБ: молоко "Ежедневный сбор" пастеризовано 2,5% (450 г) - 21,30 грн.

"Сильпо": молоко пастеризованное "Полная Чаша" 2,6% (450 г) - 21,49 грн.

"Ашан": молоко Framo ультрапастеризованное 2,6% (900 г) - 33,90 грн (акционная цена вместо 43,40 грн, действует при доставке до 01.09).

Novus: молоко пастеризованное 2,6% (900 г) - 37,79 грн. Подсолнечное масло "Ашан": масло подсолнечное Auchan рафинированное (0,5 л) - 49,40 грн.

АТБ: масло подсолнечное "Своя линия" рафинированное (0,5 л) - 50,70 грн (акция, вместо 53,13 грн).

"Сильпо": масло подсолнечное "Щедрый Дар" холодной рафинации (500 мл) - 55,99 грн (акция -13%, вместо 64,49 грн).

Novus: масло подсолнечное "Чумак Золотое" рафинированное (0,46 л) - 67,99 грн. Читайте также: АЗС снижают цены: сколько стоят бензин, дизель и газ 21 августа

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