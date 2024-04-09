Йшов до Румунії і загубився. У Карпатах затримали "туриста", який блукав у горах майже тиждень

Як зазначають у відомстві 42-річний чоловік 6 днів бродив горами, намагаючись самотужки дістатися кордону із Румунією.

"Утім, каже, не очікував, що подорож може стати настільки важкою та небезпечною. Адже й сніговий покрив в горах сягав двох метрів, та й дикі звіри там взагалі не рідкість - розповів, що зустрів карпатську рись, а ночами чув вовків", - йдеться в повідомленні.

Зрештою, як повідомили прикордонники, "турист" кілька разів втрачав орієнтування та проблукав горами близько 70 кілометрів до знесиленого стану.

"Прикордонники допомогли ослаблому подорожувальнику спуститися до цивілізації.

За спробу незаконного перетину держкордону на нього склали адмінпротокол", - кажуть в ДПСУ, зауваживши на небезпечності подібних "подорожей".