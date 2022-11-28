Збирався форсувати Тису. На Закарпатті затримали ухилянта

Українські прикордонники затримали чоловіка, що збирався форсувати річку Тису. У такий незаконний спосіб чоловік збирався потрапити до Молдови, а згодом - до Німеччини, заплативши за такий "атракціон" 2,5 тисячі доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДПСУ .

"Вчора на Закарпатті прикордонники припинили спробу юнака незаконно потрапити до Румунії. Звідти молодик планував дістатися до Німеччини, щоб взяти участь у змаганнях зі спортивних бальних танців", - розповіли у прикордонній службі.

Як додають прикордонники, про небезпеку перетину річкою Тиса він не знав, адже ділки, які за 2500 доларів організували йому маршрут, про загрози для життя не попередили.

"На разі встановлюються причетні до організації незаконної подорожі, а ми вкотре нагадуємо, що такі мандрівки небезпечні", - додають в повідомленні.