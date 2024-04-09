Йшов до Румунії і загубився. У Карпатах затримали "туриста", який блукав у горах майже тиждень
Прикордонники врятували порушника, який дорогою до Румунії заблукав в Карпатах. Чоловік майже тиждень блукав засніженими горами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ДПСУ в Telegram.
Як зазначають у відомстві 42-річний чоловік 6 днів бродив горами, намагаючись самотужки дістатися кордону із Румунією.
"Утім, каже, не очікував, що подорож може стати настільки важкою та небезпечною. Адже й сніговий покрив в горах сягав двох метрів, та й дикі звіри там взагалі не рідкість - розповів, що зустрів карпатську рись, а ночами чув вовків", - йдеться в повідомленні.
Зрештою, як повідомили прикордонники, "турист" кілька разів втрачав орієнтування та проблукав горами близько 70 кілометрів до знесиленого стану.
"Прикордонники допомогли ослаблому подорожувальнику спуститися до цивілізації.
За спробу незаконного перетину держкордону на нього склали адмінпротокол", - кажуть в ДПСУ, зауваживши на небезпечності подібних "подорожей".
Втікачі до Румунії
Нагадаємо, на Закарпатті напередодні Різдва 6 чоловіків намагалися незаконно перетнути кордон з Румунією. Румунські прикордонники затримали 2-х громадян України, проте четверо ухилянтів заблукали в горах.
Згодом тіло одного з втікачів знайшли у Румунії.
Також українські прикордонники затримали чоловіка, що збирався форсувати річку Тису. У такий незаконний спосіб чоловік збирався потрапити до Молдови, а згодом - до Німеччини. Зауважимо, що чоловік заплатив за такий "атракціон" 2,5 тисячі доларів.
Раніше ми писали, що прикордонники затримали 13 ухилянтів, які намагалися незаконно дістатися Молдови та Румунії. Під час затримання довелося здійснити попереджувальні постріли.
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