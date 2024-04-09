Шел в Румынию и потерялся. В Карпатах задержали "туриста", блуждавшего в горах почти неделю

Пограничники спасли нарушителя, который по дороге в Румынию заблудился в Карпатах. Мужчина почти неделю бродил по заснеженным горам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прессслужбу ГНСУ в Telegram .

Как отмечают в ведомстве 42-летний мужчина 6 дней бродил по горам, пытаясь самостоятельно добраться до границы с Румынией.

"Впрочем, говорит, не ожидал, что путешествие может стать столь тяжелым и опасным. Ведь и снежный покров в горах достигал двух метров, да и дикие звери там вообще не редкость - рассказал, что встретил карпатскую рысь, а по ночам слышал волков", - говорится в сообщении.

В конце концов, как сообщили пограничники, "турист" несколько раз терял ориентировку и прошел горами около 70 километров до обессиленного состояния.

"Пограничники помогли ослабевшему путешественнику спуститься в цивилизацию.

За попытку незаконного пересечения госграницы на него составили админпротокол", - говорят в ГПСУ, отметив опасность подобных "путешествий".