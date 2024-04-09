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Шел в Румынию и потерялся. В Карпатах задержали "туриста", блуждавшего в горах почти неделю

Украина, Вторник 09 апреля 2024 12:14
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Шел в Румынию и потерялся. В Карпатах задержали "туриста", блуждавшего в горах почти неделю Фото: ГПНСУ спасла мужчину в Карпатах (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Пограничники спасли нарушителя, который по дороге в Румынию заблудился в Карпатах. Мужчина почти неделю бродил по заснеженным горам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прессслужбу ГНСУ в Telegram .

Как отмечают в ведомстве 42-летний мужчина 6 дней бродил по горам, пытаясь самостоятельно добраться до границы с Румынией.

"Впрочем, говорит, не ожидал, что путешествие может стать столь тяжелым и опасным. Ведь и снежный покров в горах достигал двух метров, да и дикие звери там вообще не редкость - рассказал, что встретил карпатскую рысь, а по ночам слышал волков", - говорится в сообщении.

В конце концов, как сообщили пограничники, "турист" несколько раз терял ориентировку и прошел горами около 70 километров до обессиленного состояния.

"Пограничники помогли ослабевшему путешественнику спуститься в цивилизацию.
За попытку незаконного пересечения госграницы на него составили админпротокол", - говорят в ГПСУ, отметив опасность подобных "путешествий".

Беглецы в Румынию

Напомним, в Закарпатье в канун Рождества 6 мужчин пытались незаконно пересечь границу с Румынией. Румынские пограничники задержали 2-х граждан Украины, однако четверо уклонистов заблудились в горах.

Впоследствии тело одного из беглецов нашли в Румынии.

Также украинские пограничники задержали мужчину, который собирался форсировать реку Тису. Таким незаконным способом мужчина собирался попасть в Молдову, а впоследствии - в Германию. Заметим, что мужчина заплатил за такой "аттракцион" 2,5 тысяч долларов.

Ранее мы писали, что пограничники задержали 13 уклонистов, пытавшихся незаконно добраться до Молдовы и Румынии. Во время задержания пришлось произвести упреждающие выстрелы.

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