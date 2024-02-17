Йшов із Росії. Хусити завдали ракетного удару по танкеру з нафтою в Червоному морі

Повідомляється, що ракета, випущена з Ємену, вразила танкер Pollux у лівий борт. Судно було атаковано за 72 морські милі (133 км) на північний захід від порту Моха біля берегів Ємену.

За даними LSEG, танкер Pollux вийшов із російського чорноморського портового міста Новоросійськ 24 січня і мав бути розвантажений у Парадіпі, Індія, 28 лютого. Судно належить компанії Oceanfront Maritime Co, SA.

Індійська нафтова компанія має нафтопереробний завод потужністю 300 тисяч барелів на добу в Парадіпі, на сході штату Одіша. Після удару єменські хусити заявили, що продовжуватимуть напади на судна у Червоному морі на знак солідарності з бойовиками ХАМАС.

Що передувало

Раніше повідомлялося, що єменські хусити обстріляли ракетами танкер Marlin Luanda компанії Trafigura Group увечері 26 січня. Удар стався приблизно за 55 миль на південний схід від міста Аден. На борту судна виникла пожежа.

Пізніше стало відомо, що танкер перевозив російські нафтопродукти для виробництва бензину та пластмас. Сировина була завантажена на судно у Греції, що свідчить про порушення перевізником санкцій ЄС та США на експорт російських нафтопродуктів.

Вдруге хусіти завдали ракетного удару по танкеру з російською нафтою 12 січня. Повідомляється, що запуск ракети було здійснено за 90 морських миль на південний схід від єменського портового міста Аден. Зазначається, що судно було вибрано як мету для удару, ймовірно, на підставі застарілої загальнодоступної інформації. Раніше танкер був у володінні однієї з британських компаній.