Йшли на прорив. Третя штурмова разгромила колону "елітних" військ РФ у Харківській області

"В районі н.п. Першотравневе 4 танкова дивізія, так звана "елітна" Кантемирівська, 1 танкової армії РФ спробувала здійснити прорив колоною танків та БМП за участю багі", - йдеться у повідомленні.

Потрапивши під удари артилерії, окупанти втратили перші 2 БМП ще на переправі - техніка просто потонула.

"В роботу вступили сили FPV бригади, які завдали ударів під час руху ворожої колони. Піхота позапланово десантувалася з машин і її добили скидами та артою", - зазначили в бригаді.

Військові констатують, що штурм росіян закінчився знищенням БРЕМ, яку пригнали евакуювати потонулу техніку.

"Підсумок - мінус 10 одиниць ворожої бронетехніки, 10 "двохсотих" і 30 "трьохсотих" РФ", - додали у Третій штурмовій.

