Шли на прорыв. Третья штурмовая разгромила колонну "элитных" войск РФ в Харьковской области
Бойцы Третьей штурмовой разгромили колонну "элитных" войск РФ. Оккупанты пытались прорваться на танках и багги в Харьковской области.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Третью штурмовую бригаду.
"В районе н.п. Першотравневое 4 танковая дивизия, так называемая "элитная" Кантемировская, 1 танковой армии РФ попыталась осуществить прорыв колонной танков и БМП с участием багги", - говорится в сообщении.
Попав под удары артиллерии, оккупанты потеряли первые 2 БМП еще на переправе - техника просто утонула.
"В работу вступили силы FPV бригады, которые нанесли удары во время движения вражеской колонны. Пехота внепланово десантировалась из машин и ее добили сбросами и артой", - отметили в бригаде.
Военные констатируют, что штурм россиян закончился уничтожением БРЭМ, которую пригнали эвакуировать утонувшую технику.
"Итог - минус 10 единиц вражеской бронетехники, 10 "двухсотых" и 30 "трехсотых" РФ", - добавили в Третьей штурмовой.
Ситуация на фронте
За последние сутки, 7 февраля, на фронте зафиксировали 123 боевых столкновения. Самыми активными направлениями остаются Покровское и Курское. В частности, на Харьковском направлении ВСУ отбили атаку РФ в районе Волчанска.
К тому же, как ранее рассказывал президент Владимир Зеленский, российская армия снова подтянула северокорейских солдат в Курскую область. Уже состоялись новые штурмы на этом направлении, сотни военных РФ и КНДР были уничтожены.
Также он подтвердил наступление ВСУ в Курской области и раскрыл первые результаты.
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