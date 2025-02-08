Шли на прорыв. Третья штурмовая разгромила колонну "элитных" войск РФ в Харьковской области

Бойцы Третьей штурмовой разгромили колонну "элитных" войск РФ. Оккупанты пытались прорваться на танках и багги в Харьковской области.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Третью штурмовую бригаду .

"В работу вступили силы FPV бригады, которые нанесли удары во время движения вражеской колонны. Пехота внепланово десантировалась из машин и ее добили сбросами и артой", - отметили в бригаде.

Попав под удары артиллерии, оккупанты потеряли первые 2 БМП еще на переправе - техника просто утонула.

"В районе н.п. Першотравневое 4 танковая дивизия, так называемая "элитная" Кантемировская, 1 танковой армии РФ попыталась осуществить прорыв колонной танков и БМП с участием багги", - говорится в сообщении.

Ситуация на фронте

За последние сутки, 7 февраля, на фронте зафиксировали 123 боевых столкновения. Самыми активными направлениями остаются Покровское и Курское. В частности, на Харьковском направлении ВСУ отбили атаку РФ в районе Волчанска.

К тому же, как ранее рассказывал президент Владимир Зеленский, российская армия снова подтянула северокорейских солдат в Курскую область. Уже состоялись новые штурмы на этом направлении, сотни военных РФ и КНДР были уничтожены.

Также он подтвердил наступление ВСУ в Курской области и раскрыл первые результаты.

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