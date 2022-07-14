Йовичевич сформировал штаб в "Шахтере" и озвучил задачи на сезон

Хорватский специалист сформировал тренерский штаб. В него вошли 5 помощников – испанцев и украинцев.

"У меня в тренерском штабе двое испанцев – это тренер вратарей Франциско Галан из "Атлетико Мадрид" и Даниэль Де Кастро, который является первым ассистентом и фитнес-тренером. А также трое украинцев, уже работавшие со мной в "Днепре-1" – Юрий Бене, Андрей Ханас и Николай Шамардин как аналитик", – рассказал Йовичевич.

Балканец также поделился соображениями по поводу целей и амбиций на предстоящий сезон. 48-летний хорват назвал целесообразным поиск баланса между работой и отдыхом. По его мнению, такой подход обеспечит пик формы в самое нужное время.

"Для нас очень важно убедить футболистов, что все возможно в жизни, только нужно верить в свой ежедневный труд и устранить эго. Например, мое эго умерло 15 лет назад, и следует поймать мгновение труда, тяжелой работы – это единственный путь, которым может прогрессировать человек. А когда ты работаешь как индивид, то коллектив растет одновременно", – резюмировал Йовичевич.

Руководство "Шахтера" представило нового наставника команды в четверг. Сегодня же начался тренировочный сбор "горняков" в Нидерландах. В его рамках, в частности, запланированы спарринги с "Аяксом" и "Утрехтом".