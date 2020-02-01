Йованович уволилась из Госдепа США, - CNN

Фото: Мари Йованович (РБК-Украина)

Источники в Госдепе утверждают, что увольнение произошло в течение последних двух недель

Бывший посол США в Украине Мари Йованович ушла в отставку с Государственного департамента. Об этом, ссылаясь на высокопоставленного чиновника Госдепартамента, пишет CNN.

Отмечается, что неизвестно, когда она вышла на пенсию, однако, по словам чиновника, это произошло примерно в последние две недели. Йованович более 30 лет работала на дипломатической службе, ранее она была отстранена от должности посла в Украине по указу президента Дональда Трампа.

Йованович является четвертым высокопоставленным должностным лицом Госдепартамента, которые закончили свои обязанности после начала расследования по импичменту Трампа из-за давления на Украину. Предыдущие уволенные - бывший посол США в Украине Билл Тейлор, бывший специальный представитель по Украине Курт Волкер, и Майкл МакКинли - бывший старший советник госсекретаря Майка Помпео.

Экс-посол США в Украине Мари Йованович стала фигурантом процесса по импичменту президента Трампа. Как позже стало известно, ее увольнение было инициировано Львом Парнасом, партнером личного адвоката Трампа, Руди Джулиани.

Кроме того, бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко распространил заявление, что Йованович якобы оказывала на него давление. Эти слова Йованович опровергла под присягой в Конгрессе США.

Напомним, недавно в сети появилась аудиозапись на которой слышно, как будто бы президент США Дональд Трамп говорит, что хочет, чтобы посла в Украине Мари Йованович уволили. Участниками разговора предположительно были бывшие бизнес партнеры персонального адвоката Трампа, Руди Джулиани - Лев Парнас и Игорь Фруман. Разговор состоялся весной 2018 года.