ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Йованович уволилась из Госдепа США, - CNN

Новости » Политика     01.02.2020 - 02:43
Йованович уволилась из Госдепа США, - CNN
Фото: Мари Йованович (РБК-Украина)

Источники в Госдепе утверждают, что увольнение произошло в течение последних двух недель

Бывший посол США в Украине Мари Йованович ушла в отставку с Государственного департамента. Об этом, ссылаясь на высокопоставленного чиновника Госдепартамента, пишет CNN.

Отмечается, что неизвестно, когда она вышла на пенсию, однако, по словам чиновника, это произошло примерно в последние две недели. Йованович более 30 лет работала на дипломатической службе, ранее она была отстранена от должности посла в Украине по указу президента Дональда Трампа.

Йованович является четвертым высокопоставленным должностным лицом Госдепартамента, которые закончили свои обязанности после начала расследования по импичменту Трампа из-за давления на Украину. Предыдущие уволенные - бывший посол США в Украине Билл Тейлор, бывший специальный представитель по Украине Курт Волкер, и Майкл МакКинли - бывший старший советник госсекретаря Майка Помпео.

Экс-посол США в Украине Мари Йованович стала фигурантом процесса по импичменту президента Трампа. Как позже стало известно, ее увольнение было инициировано Львом Парнасом, партнером личного адвоката Трампа, Руди Джулиани.

Кроме того, бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко распространил заявление, что Йованович якобы оказывала на него давление. Эти слова Йованович опровергла под присягой в Конгрессе США.

Напомним, недавно в сети появилась аудиозапись на которой слышно, как будто бы президент США Дональд Трамп говорит, что хочет, чтобы посла в Украине Мари Йованович уволили. Участниками разговора предположительно были бывшие бизнес партнеры персонального адвоката Трампа, Руди Джулиани - Лев Парнас и Игорь Фруман. Разговор состоялся весной 2018 года.

Готов ехать завтра: Зеленский назвал предпосылки для визита в Белый дом США расширили антироссийские санкции
Новости Украины Соединенные Штаты Америкимари йованович
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь