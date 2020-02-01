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Йованович звільнилася з Держдепу США, - CNN

Новини » Політика     01.02.2020 - 02:43
Йованович звільнилася з Держдепу США, - CNN
Фото: Марі Йованович (РБК-Україна)

Джерела в Держдепі стверджують, що звільнення відбулося протягом останніх двох тижнів

Колишній посол США в Україні Марі Йованович пішла у відставку з Державного департаменту. Про це, посилаючись на високопоставленого чиновника Держдепу, пише CNN.

Наголошується, що невідомо, коли вона вийшла на пенсію, однак, за словами чиновника, це сталося приблизно в останні два тижні. Йованович понад 30 років працювала на дипломатичній службі, раніше вона була відсторонена від посади посла в Україні за указом президента Дональда Трампа.

Йованович є четвертим високопосадовцем Держдепартаменту, які закінчили свої обов'язки після початку розслідування по імпічменту Трампа через його тиск на Україну. Попередні звільнені - колишній посол США в Україні Вільям Тейлор, колишній спеціальний представник по Україні Курт Волкер, і Майкл Маккінлі - колишній старший радник держсекретаря Майка Помпео.

Екс-посол США в Україні Марі Йованович стала фігурантом процесу щодо імпічменту президента Трампа. Як пізніше стало відомо, її звільнення було ініційовано Левом Парнасом, партнером особистого адвоката Трампа, Руді Джуліані.

Крім того, колишній генпрокурор України Юрій Луценко розповсюдив заяву, що Йованович нібито чинила на нього тиск. Ці слова Йованович спростувала під присягою в Конгресі США.

Нагадаємо, нещодавно у мережі з'явився аудіозапис, на якому чути, як ніби президент США Дональд Трамп говорить, що хоче, щоб посла в Україні Марі Йованович звільнили. Учасниками розмови імовірно були колишні бізнес-партнери персонального адвоката Трампа, Руді Джуліані - Лев Парнас і Ігор Фруман. Розмова відбулася навесні 2018 року.

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Новини України Сполучені Штати Америкимари йованович
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