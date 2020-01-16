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В Украине открыли дело о возможной слежке за Йованович

Новости » Политика     16.01.2020 - 14:32
В Украине открыли дело о возможной слежке за Йованович
Фото: Мари Йованович (РБК-Украина)

Министерство внутренних дел Украины заявило об открытии уголовного дела

Министерство внутренних дел Украины заявило об открытии уголовного дела о возможном незаконном сборе информации о бывшем после США Мари Йованович. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Как отмечается, за Йованович могли незаконно следить и вмешиваться в работу ее электронных гаджетов.

"Как известно комитет Палаты представителей США по разведке опубликовал информацию о том, что во время каденции в Украине посла США Мари Йованович за ней якобы осуществлялось незаконное слежение и возможное вмешательство в работу ее электронных гаджетов частными лицами по заказу граждан США", - заявил заместитель директора департамента международного сотрудничества и европейской интеграции МВД Украины Денис Ленец.

#НАЖИВО: Заява #МВС України щодо опублікованої інформації слідчими Палати Представників #США Спікери: Директор Департаменту комунікації МВС України - Артем Шевченко Денис Ленець - заступник Директора Департаменту міжнародного співробітництва та європейської інтеграції МВС України Артем Міняйло - помічник міністра внутрішніх справ України

Опубліковано МВС України Четвер, 16 січня 2020 р.

По его словам, Украина не хочет вмешиваться во внутренние дела США, но будет открыто дело по факту "нарушения законодательства Украины и Венской конвенции о дипломатических сношениях, которая защищает права дипломата на территории другого государства".

Ранее сообщалось, что связанный с личным адвокатом президента США Рудольфом Джулиани американский бизнесмен Лев Парнас знал о слежке за послом США в Украине Мари Йованович. Речь идет о переписке помощника Джулиани в мессенджере WhatsApp в марте 2019 года с неким Робертом Хайдом.

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Новости Украины Министерство внутренних дел Украинымари йованович
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