Йованович согласилась дать показания Конгрессу в рамках процедуры импичмента Трампа

Бывший посол США в Украине Мари Йованович согласилась дать показания комитетам Конгресса в рамках расследования из-за начала процедуры импичмента президента Дональда Трампа. Об этом передает Reuters.

Йованович выступит 11 октября. Как отмечает Reuters, на сегодняшний день Йованович втянута в расследование, которое было инициировано контролируемой демократами Палатой представителей о том, следует ли снимать Дональда Трампа с поста президента США за давление на его украинского коллегу Владимира Зеленского.

"Описанная коллегами как непревзойденный профессионал, в марте Йованович стала объектом обвинений - категорически отрицаемых Госдепартаментом - что она дала украинскому прокурору список людей, не подлежащих уголовному преследованию", - указано в сообщении.

Союзники Трампа призвали к ее устранению, обвинив ее в том, что она критикует президента перед иностранными чиновниками. Личный адвокат Трампа, Руди Джулиани, утверждал, что она заблокировала возможность убедить Украину расследовать деятельность Хантера Байдена - сына вице президента США Джо Байдена (сейчас Джо Байден главный оппонент Дональда Трампа в будущей президентской гонке, - ред.).

Сам Трамп, согласно сводке Белого дома, назвал Йованович "плохой новостью" для Владимира Зеленского в телефонном разговоре с украинским президентом 25 июля. В этом разговоре Трамп как раз и упомянул Байдена и "несправедливо закрытое расследование" в отношении компании Burisma.

Украинская прокуратура заявила, что рассмотрит 15 старых зондов, связанных с газовой компанией, в которой Хантер Байден был в совете директоров. Однако прокуратура добавила, что ей неизвестно о каких-либо доказательствах неправомерных действий сына Байдена.

Напомним, недавно в США второй разведчик рассказал генеральному инспектору разведывательного сообщества Майклу Аткинсону детали разговора между президентами Америки и Украины Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским.