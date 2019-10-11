Йованович на слушаниях в Конгрессе отвергла обвинения Джулиани и Луценко

Бывший посол США в Украине Мари Йованович во время дачи показаний в Конгрессе заявила, что ее отзыв стал прямым результатом давления американского президента Дональда Трампа на Государственный департамент. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.

Как сообщает издание, Йованович заявила, что этой весной она была вынуждена оставить Украину "следующим самолетом". Впоследствии ее отстранили от должности, а заместитель госсекретаря Джон Салливан сказал ей, что, хотя она ничего плохого не сделала, президент потерял доверие к ней, а Госдеп находился под большим давлением, чтобы отстранить ее, с лета прошлого года.

Объясняя свой уход, она сообщила о месяцах критики со стороны личного адвоката Трампа Руди Джулиани, который обвинил ее в личном негативном отношении к президенту и стремлении защитить интересы бывшего вице-президента Джо Байдена и его сына Хантера, который работал в совете директоров энергетической компании Burisma.

"Что касается событий во время моего пребывания в Украине, я категорически заявляю, что я никогда ни за себя, ни за других, прямо или косвенно, или любым другим способом не просила любое правительство или правительственного чиновника в Украине (или в других местах) воздерживаться от расследования или преследования фактической коррупции. Как господин Луценко, бывший генеральный прокурор Украины недавно признал, упоминание о том, что я создала или распространила список "непереследуемых", абсолютно фальшивое - это история, от которой сам господин Луценко, с тех пор отступил", - заявила она.

Также она отметила, что мнение о том, что она нелояльна к Дональду Трампу являются придуманными.

"Не менее придуманным является мнение о том, что я нелояльна к президенту Трампу. Я слышала в СМИ утверждения, что я якобы сказала команде посольства игнорировать приказы президента,"поскольку ему объявят импичмент". Это утверждение ошибочно. Я никогда такого не говорила своим коллегам в посольстве или кому-то другому", - добавила она.

Йованович заявила, что после того, как ей приказали покинуть Украину, она встретилась с заместителем госсекретаря, "который сообщил мне о сокращении моего срока".

Ранее РБК-Украина сообщало, что Мари Йованович отстранили от должности после отказа передавать запрос украинским чиновникам о проведении расследований в отношении сына бывшего вице-президента США Джо Байдена.

Напомним, 7 мая посла США в Украине Мари Йованович отозвали с должности. Она была послом США в Украине на протяжении трех лет.