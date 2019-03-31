Йованович посетила избирательный участок в Киеве

Фото: Мари Йованович (twitter.com/USEmbassyKyiv)

В посольстве США поблагодарили наблюдателей, которые принимают участие в избирательном процессе

Посол США в Украине Мари Йованович посетила один из избирательных участков в Печерском районе Киева в день выборов 2019. Об этом сообщили в посольстве США в Украине в Twitter.

В посольстве США поблагодарили наблюдателей, которые принимают участие в избирательном процессе в Украине.

"Посол США посетила избирательный участок на Печерске и посмотрела, как украинцы осуществляют право избирать президента", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее Йованович призывала украинцев прийти на выборы и проголосовать. По словам посла США, демократия работает только при условии активного участия граждан.

"Знаете ли вы, где будете через неделю? Если вы все еще не планируете голосовать на выборах, я призываю вас сделать это. Демократия работает только при условии активного участия граждан. И выборы - это то, как мы определяем, кто будет нашими лидерами, и мы говорим им, что ожидаем от их действий", - отметила Йованович.

РБК-Украина писало, что по данным Центральной избирательной комиссии, по состоянию на 11:00 воскресенья, 31 марта, явка избирателей составила 16,61%.

Ранее председатель Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук сообщала, что на выборах 2019 могут проголосовать больше 26,6 млн украинцев.