Джулиани вел "кампанию лжи" против Йованович, - сотрудник Госдепа

Фото: Джордж Кент (из открытых источников)

Обвинения Джулиани по отношению к Йованович были безосновательны

Высокопоставленный сотрудник Госдепартамента США Джордж Кент рассказал в Конгрессе, что личный юрист президента Дональда Трампа Руди Джулиани вел "кампанию лжи" против бывшего посла США в Украине Мари Йованович. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

Кент рассказал, что он сам также подвергался нападкам со стороны Джулиани, однако высокопоставленный сотрудник Госдепартамента приказал ему "не лезть на рожон".

Отмечается, что во время слушаний Кент упомянул имя Джулиани 73 раза. Он рассказал, что Джулиани осуществлял в отношении Йованович "клеветническую кампанию".

"Его утверждения и обвинения в адрес бывшего посла Йованович были безосновательны и не соответствовали действительности... Джулиани в тот момент на протяжении нескольких месяцев проводил против посла Йованович кампанию, полную лживой и некорректной информации", - заявил Кент.

Как известно, Джордж Кент вновь даст показания в рамках расследования об импичменте на открытых слушаниях, которые пройдут в Палате представителей 13 ноября. Мари Йованович даст показания 15 ноября.

Напомним, Палата представителей США 31 октября одобрила резолюцию в поддержку импичмента Трампа, которая предусматривает проведение публичных слушаний и обнародование стенограмм с закрытых заседаний, а также определяет, какие права имеют республиканцы и сам президент для участия в дальнейших этапах процесса.