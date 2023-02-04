YouTube запустив спільні прямі трансляції: як ними скористатись

YouTube запустив нову функцію у своєму додатку, яка дозволить користувачам на iOS та Android проводити спільні трансляції.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційну сторінку команди відеохостингу.
Інструмент Go Live Together дозволятиме двом користувачам проводити спільні трансляції. Запуск цього інструменту анонсували ще в листопаді минулого року, а тепер він доступний користувачам мобільних додатків для iOS та Android.
Нагадаємо, що користувачі Twitter зможуть оскаржити призупинення облікових записів і пройти оцінку відповідно до нових критеріїв платформи соціальних мереж для відновлення, починаючи з 1 лютого.
Американська корпорація конгломерату соціальних мереж Meta, пообіцяла не блокувати контент про полк "Азов".
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.