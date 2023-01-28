Користувачам Twitter дозволили відновлювати закриті за порушення акаунти

Користувачі Twitter зможуть оскаржити призупинення облікових записів і пройти оцінку відповідно до нових критеріїв платформи соціальних мереж для відновлення, починаючи з 1 лютого

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Згідно з новими критеріями, встановленими після покупки компанії мільярдером Ілоном Маском у жовтні, облікові записи Twitter будуть заблоковані тільки у разі серйозних або продовжених та повторних порушень політики платформи.

Серйозні порушення політики включають, зокрема, участь у незаконному контенті чи діяльності, підбурювання до насильства чи заподіяння шкоди чи загрози, а також участь у цілеспрямованому переслідуванні інших користувачів.

Twitter заявив, що в майбутньому він буде робити менш серйозні дії в порівнянні з призупиненням облікового запису, такі як обмеження доступу до твітів, що порушують його політику, або прохання користувачам видаляти твіти, перш ніж продовжувати використовувати обліковий запис.

У грудні Маск розкритикував за призупинення акаунтів кількох журналістів через розбіжності з приводу публікації публічних даних про літак мільярдера. Пізніше він поновив облікові записи.