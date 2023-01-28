Користувачам Twitter дозволили відновлювати закриті за порушення акаунти
Користувачі Twitter зможуть оскаржити призупинення облікових записів і пройти оцінку відповідно до нових критеріїв платформи соціальних мереж для відновлення, починаючи з 1 лютого
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Згідно з новими критеріями, встановленими після покупки компанії мільярдером Ілоном Маском у жовтні, облікові записи Twitter будуть заблоковані тільки у разі серйозних або продовжених та повторних порушень політики платформи.
Серйозні порушення політики включають, зокрема, участь у незаконному контенті чи діяльності, підбурювання до насильства чи заподіяння шкоди чи загрози, а також участь у цілеспрямованому переслідуванні інших користувачів.
Twitter заявив, що в майбутньому він буде робити менш серйозні дії в порівнянні з призупиненням облікового запису, такі як обмеження доступу до твітів, що порушують його політику, або прохання користувачам видаляти твіти, перш ніж продовжувати використовувати обліковий запис.
У грудні Маск розкритикував за призупинення акаунтів кількох журналістів через розбіжності з приводу публікації публічних даних про літак мільярдера. Пізніше він поновив облікові записи.
Нагадаємо, витрати на рекламу у Twitter Inc у грудні 2022 року скоротилися на 71%, оскільки провідні рекламодавці скоротили свої витрати у соціальній мережі після приходу до керівництва Ілона Маска.
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