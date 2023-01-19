Meta пообіцяла не блокувати публікації про полк "Азов", - Федоров

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова.

"Facebook та Instagram стали потужними інструментами для донесення правди про війну до всього світу", - йдеться у публікації.

Федоров зазначив, що він домовився з президентом з глобальної політики компанії Meta Ніком Клеггом та віцепрезиденткою з питань політики модерування Монікою Біккерт про те, що контент про полк "Азов" блокувати не будуть.

"Команда Мінцифри постійно комунікує з корпорацією Meta щодо співпраці. Розблокували сотні акаунтів українських військових, блогерів та активістів", - додав міністр.

Федоров пояснив, що найгострішою темою все одно залишалося блокування фото та відео про полк "Азов". Він подякував Meta за зважене та важливе рішення змінити політику модерування щодо України. За його словами, завдяки цьому мільйони людей у світі знатимуть про подвиг захисників і захисниць Маріуполя, а російська пропаганда втратить аргумент для звинувачення українських героїв.