YouTube запустив спільні прямі трансляції: як ними скористатись

YouTube запустив нову функцію у своєму додатку, яка дозволить користувачам на iOS та Android проводити спільні трансляції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційну сторінку команди відеохостингу.

Інструмент Go Live Together дозволятиме двом користувачам проводити спільні трансляції. Запуск цього інструменту анонсували ще в листопаді минулого року, а тепер він доступний користувачам мобільних додатків для iOS та Android. grab a friend & start a co-stream