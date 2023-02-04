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YouTube запустил общие прямые трансляции: как ими воспользоваться

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Суббота 04 февраля 2023 16:25
YouTube запустил общие прямые трансляции: как ими воспользоваться Фото: YouTube запустил общие прямые трансляции (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

YouTube запустил новую функцию в своем приложении, которая позволит пользователям на iOS и Android проводить совместные трансляции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальную страницу команды видеохостинга.

Инструмент Go Live Together позволит двум пользователям проводить совместные трансляции. Запуск этого инструмента был анонсирован еще в ноябре прошлого года, а теперь он доступен пользователям мобильных приложений для iOS и Android.

Напомним, что пользователи Twitter смогут обжаловать приостановку аккаунтов и пройти оценку в соответствии с новыми критериями платформы социальных сетей для восстановления, начиная с 1 февраля.

Американская корпорация конгломерата социальных сетей Meta пообещала не блокировать контент о полке "Азов".

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