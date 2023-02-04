YouTube запустил общие прямые трансляции: как ими воспользоваться
YouTube запустил новую функцию в своем приложении, которая позволит пользователям на iOS и Android проводить совместные трансляции.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальную страницу команды видеохостинга.
Инструмент Go Live Together позволит двум пользователям проводить совместные трансляции. Запуск этого инструмента был анонсирован еще в ноябре прошлого года, а теперь он доступен пользователям мобильных приложений для iOS и Android.
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Напомним, что пользователи Twitter смогут обжаловать приостановку аккаунтов и пройти оценку в соответствии с новыми критериями платформы социальных сетей для восстановления, начиная с 1 февраля.
Американская корпорация конгломерата социальных сетей Meta пообещала не блокировать контент о полке "Азов".
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