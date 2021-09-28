Youtube запретил ложный контент, связанный с результатами выборов

YouTube вводит обновление, согласно которому на платформе запрещается публиковать контент, в котором оспаривают результаты выборов и вводят людей в заблуждение. Видеохостинг планирует блокировать авторов соответствующих публикаций.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Youtube.
"Если вы опубликуете контент, который не соответствует нашим правилам, мы удалим его и сообщим вам об этом по электронной почте. Первое нарушение повлечет за собой лишь сообщение, но в следующий раз мы вынесем вам предупреждение. Если вы получите три предупреждения, то ваш канал будет заблокирован", - отмечает пресс-служба.
Согласно обновленным правилам, Youtube запрещает: