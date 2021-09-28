Youtube заборонив неправдивий контент, що пов'язаний з результатами виборів

YouTube запроваджує оновлення, згідно з яким на платформі забороняється публікувати контент, у якому оскаржують результати виборів та вводять людей в оману. Відеохостинг планує блокувати авторів відповідних публікацій.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Youtube.
"Якщо ви опублікуєте контент, який не відповідає нашим правилам, ми видалимо його і повідомимо вам про це електронною поштою. Перше порушення потягне за собою лише повідомлення, але наступного разу ми винесемо вам попередження. Якщо ви отримаєте три попередження, то ваш канал буде заблоковано", - відзначає пресслужба.
Згідно з оновленими правилами, Youtube забороняє: