Youtube запретил ложный контент, связанный с результатами выборов

"Если вы опубликуете контент, который не соответствует нашим правилам, мы удалим его и сообщим вам об этом по электронной почте. Первое нарушение повлечет за собой лишь сообщение, но в следующий раз мы вынесем вам предупреждение. Если вы получите три предупреждения, то ваш канал будет заблокирован", - отмечает пресс-служба.

Согласно обновленным правилам, Youtube запрещает: