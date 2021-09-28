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Youtube запретил ложный контент, связанный с результатами выборов

Новина українською →
США , Вторник 28 сентября 2021 15:06
Youtube запретил ложный контент, связанный с результатами выборов Фото: Youtube запретил ложный контент, связанный с результатами выборов (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

YouTube вводит обновление, согласно которому на платформе запрещается публиковать контент, в котором оспаривают результаты выборов и вводят людей в заблуждение. Видеохостинг планирует блокировать авторов соответствующих публикаций.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Youtube.

"Если вы опубликуете контент, который не соответствует нашим правилам, мы удалим его и сообщим вам об этом по электронной почте. Первое нарушение повлечет за собой лишь сообщение, но в следующий раз мы вынесем вам предупреждение. Если вы получите три предупреждения, то ваш канал будет заблокирован", - отмечает пресс-служба.

Согласно обновленным правилам, Youtube запрещает:

  • снижать активность избирателей - вводить людей в заблуждение относительно времени, места или же способа голосования;
  • фабриковать требования к кандидатам;
  • призывать к вмешательству в демократические процессы;
  • распространять контент, который был добыт в результате хакерской атаки;
  • дискредитировать честные выборы.

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