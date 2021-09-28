Youtube заборонив неправдивий контент, що пов'язаний з результатами виборів

"Якщо ви опублікуєте контент, який не відповідає нашим правилам, ми видалимо його і повідомимо вам про це електронною поштою. Перше порушення потягне за собою лише повідомлення, але наступного разу ми винесемо вам попередження. Якщо ви отримаєте три попередження, то ваш канал буде заблоковано", - відзначає пресслужба.

Згідно з оновленими правилами, Youtube забороняє: