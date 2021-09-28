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Youtube заборонив неправдивий контент, що пов'язаний з результатами виборів

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США , Вівторок 28 вересня 2021 15:06
Youtube заборонив неправдивий контент, що пов'язаний з результатами виборів Фото: Youtube заборонив неправдивий контент, що пов'язаний з результатами виборів (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

YouTube запроваджує оновлення, згідно з яким на платформі забороняється публікувати контент, у якому оскаржують результати виборів та вводять людей в оману. Відеохостинг планує блокувати авторів відповідних публікацій.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Youtube.

"Якщо ви опублікуєте контент, який не відповідає нашим правилам, ми видалимо його і повідомимо вам про це електронною поштою. Перше порушення потягне за собою лише повідомлення, але наступного разу ми винесемо вам попередження. Якщо ви отримаєте три попередження, то ваш канал буде заблоковано", - відзначає пресслужба.

Згідно з оновленими правилами, Youtube забороняє:

  • знижувати активність виборців - вводити людей в оману щодо часу, місця або ж способу голосування;
  • фабрикувати вимоги до кандидатів;
  • закликати до втручання в демократичні процеси;
  • поширювати контент, який було здобуто внаслідок хакерської атаки;
  • дискредитувати чесні вибори.

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