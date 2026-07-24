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YouTube заблокировал в Украине пропутинские каналы Баскова и Ани Лорак

22:43 24.07.2026 Пт
2 мин
Ряд актеров-пропагандистов попал под "санкции" YouTube
aimg Елена Бджола
YouTube заблокировал в Украине пропутинские каналы Баскова и Ани Лорак Фото: логотип YouTube (Getty Images)
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В список запрещенных каналов попали аккаунты тех деятелей искусств, которые поддерживают войну России против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Центра противодействия дезинформации в Facebook.

YouTube заблокировал российских артистов

YouTube заблокировал на территории Украины каналы ряда подсанкционных СНБО российских и пророссийских артистов, уточнили в ЦПД.

Заблокированы ресурсы деятелей культуры и шоу-бизнеса, системно поддерживающих вооруженную агрессию РФ против Украины:

  • певца Николая Баскова;
  • певицы Лолиты Милявской;
  • певца Стаса Михайлова;
  • певицы и телеведущей Ольги Бузовой;
  • певицы Ани Лорак;
  • певицы Анны Седоковой;
  • певца Александра Розенбаума.

Все указанные лица:

  • активно участвуют в пропагандистских мероприятиях Кремля,
  • оправдывают войну,
  • используют свои медийные площадки для распространения вражеских нарративов.

Центр противодействия дезинформации добавил, что продолжит работу над прекращением деятельности страниц подсанкционных лиц и центров пропаганды РФ в цифровом пространстве.

Санкции против пропагандистов РФ

Напомним, что российскому певцу Николаю Баскову в апреле в Украине объявили новое подозрение. СБУ и Офис генпрокурора собрали дополнительную доказательную базу по кремлевскому пропагандисту.

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против Юлии Латыниной, Андрея Серебрянского, Геннадия Балашова, Наталии Королевской, Татьяны Аксененко.

СБУ заочно сообщила о подозрении российскому певцу-пропагандисту Григорию Лепсу. Ему инкриминируется финансирование насильственных действий оккупантов и оправдывание агрессии РФ против Украины.

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