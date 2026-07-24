YouTube заблокировал в Украине пропутинские каналы Баскова и Ани Лорак

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В список запрещенных каналов попали аккаунты тех деятелей искусств, которые поддерживают войну России против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Центра противодействия дезинформации в Facebook.

YouTube заблокировал российских артистов YouTube заблокировал на территории Украины каналы ряда подсанкционных СНБО российских и пророссийских артистов, уточнили в ЦПД. Заблокированы ресурсы деятелей культуры и шоу-бизнеса, системно поддерживающих вооруженную агрессию РФ против Украины: певца Николая Баскова;

певицы Лолиты Милявской;

певца Стаса Михайлова;

певицы и телеведущей Ольги Бузовой;

певицы Ани Лорак;

певицы Анны Седоковой;

певца Александра Розенбаума. Все указанные лица: активно участвуют в пропагандистских мероприятиях Кремля,

оправдывают войну,

используют свои медийные площадки для распространения вражеских нарративов. Центр противодействия дезинформации добавил, что продолжит работу над прекращением деятельности страниц подсанкционных лиц и центров пропаганды РФ в цифровом пространстве. Санкции против пропагандистов РФ Напомним, что российскому певцу Николаю Баскову в апреле в Украине объявили новое подозрение. СБУ и Офис генпрокурора собрали дополнительную доказательную базу по кремлевскому пропагандисту.