YouTube заблокировал в Украине пропутинские каналы Баскова и Ани Лорак
В список запрещенных каналов попали аккаунты тех деятелей искусств, которые поддерживают войну России против Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Центра противодействия дезинформации в Facebook.
YouTube заблокировал российских артистов
YouTube заблокировал на территории Украины каналы ряда подсанкционных СНБО российских и пророссийских артистов, уточнили в ЦПД.
Заблокированы ресурсы деятелей культуры и шоу-бизнеса, системно поддерживающих вооруженную агрессию РФ против Украины:
- певца Николая Баскова;
- певицы Лолиты Милявской;
- певца Стаса Михайлова;
- певицы и телеведущей Ольги Бузовой;
- певицы Ани Лорак;
- певицы Анны Седоковой;
- певца Александра Розенбаума.
Все указанные лица:
- активно участвуют в пропагандистских мероприятиях Кремля,
- оправдывают войну,
- используют свои медийные площадки для распространения вражеских нарративов.
Центр противодействия дезинформации добавил, что продолжит работу над прекращением деятельности страниц подсанкционных лиц и центров пропаганды РФ в цифровом пространстве.
Санкции против пропагандистов РФ
Напомним, что российскому певцу Николаю Баскову в апреле в Украине объявили новое подозрение. СБУ и Офис генпрокурора собрали дополнительную доказательную базу по кремлевскому пропагандисту.
Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против Юлии Латыниной, Андрея Серебрянского, Геннадия Балашова, Наталии Королевской, Татьяны Аксененко.
СБУ заочно сообщила о подозрении российскому певцу-пропагандисту Григорию Лепсу. Ему инкриминируется финансирование насильственных действий оккупантов и оправдывание агрессии РФ против Украины.